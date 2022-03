Až 15 let vězení bude nově v Rusku hrozit za lživé zprávy o ruské armádě

Moskva - Ruští poslanci dnes jednomyslně schválili zavedení trestní odpovědnosti v podobě až 15 let vězení za dezinformace a lživé zprávy o ruské armádě, za diskreditaci ozbrojených sil a za výzvy k sankcím. Příslušnou novelu přijala Státní duma, dolní komora ruského parlamentu, hned ve druhém a třetím čtení, oznámila ruská média. Pro hlasovalo 401 přítomných poslanců, nikdo nebyl proti ani se nezdržel, uvedla agentura Interfax. Novelu mají projednat ruští senátoři ještě dnes, poté zamíří k prezidentovi Vladimirovi Putinovi k podpisu, uvedl list Kommersant na svém webu.

"Znamená to, že již zítra (tato právní) norma donutí potrestat - a to velmi tvrdě - ty, kdo lhali a činili prohlášení diskreditující naše ozbrojené síly. Chtěli bychom, aby všichni pochopili, že to děláme proto, abychom ochránili naše vojáky a důstojníky," prohlásil předseda dumy Vjačeslav Volodin. Dodal, že nebýt "zvláštní vojenské operace", kterou nařídil prezident Putin proti Ukrajině, "vypukla by válka".

Předseda sněmovny rovněž apeloval na výbor pro kulturu, aby "nemlčel" ohledně toho, že ruští umělci vystupují proti operaci. "Sál odpověděl ovacemi," napsal Kommersant.

Novela zavádí do trestního zákona nové ustanovení o veřejném šíření vědomě lživých informací o použití ozbrojených sil při obraně zájmů Ruska a jeho občanů. Maximální trest počítá s odnětím svobody na deset až 15 let (v případě vážných následků). Kromě toho může soud potrestat pachatele pokutou sahající až 1,5 milionu rublů (asi 330.000 Kč), až rokem nápravných prací či až třemi lety nucených prací, napsal Interfax.

Za veřejné jednání zaměřené na diskreditaci použití ozbrojených sil k obraně zájmů Ruska a jeho občanů, podpory mezinárodního míru a bezpečnosti má hrozit až pět let odnětí svobody v případě, že toto veřejné jednání proti ruským vojákům způsobily újmu na zdraví a životě, majetkovou újmu, veřejné nepokoje či narušení fungování civilní infrastruktury, včetně komunikace a dopravy. Nakonec až tři roky odnětí svobody budou hrozit za výzvy k cizím státům či mezinárodním organizacím k zavedení sankcí proti Rusku, ruským občanům či ruským firmám. Interfax dodal, že trestní postih za diskreditaci ozbrojených sil a za výzvy k sankcím má hrozit až poté, co se daný občan za toto počínání zodpovídal ve správním řízení.