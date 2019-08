Axios: Trump navrhl ničit hurikány nad mořem atomovou bombou

Washington - Americký prezident Donald Trump na jedné ze schůzek s bezpečnostními poradci navrhl likvidovat formující se hurikány nad oceánem jadernými zbraněmi a ochránit tak před ničivým živlem území USA. Informoval o tom v neděli americký zpravodajský server Axios, který se odvolal na účastníka této schůzky. Trump informaci v dnešním tweetu označil za lživou zprávu.

"Přišel jsem na to. Proč na ně (hurikány) neshodíme jadernou bombu? Začínají se formovat u afrického pobřeží. Jakmile se (hurikán) začne přesunovat přes Atlantik, shodíme bombu do jeho středu a rozbijeme ho. Proč to nemůžeme udělat?" řekl Trump podle zdroje, jejž cituje Axios.

Jeden z účastníků mu na to odpověděl, že se to zváží. Lidé přítomní v místnosti prý byli prezidentovým návrhem šokováni. "Slyšel byste na té schůzce komáří pšouk," citoval Axios svůj zdroj. Bílý dům bezprostředně zprávu nekomentoval s tím, že vláda neposkytuje komentář k prezidentovým soukromým rozhovorům. Axios uvádí, že další z přítomných konstatoval, že samotný nápad není důvodem k obavám a dokazuje prý, že je prezident schopen "klást těžké otázky". "Jeho úmysl ušetřit území USA hurikánů je dobrý," prohlásil tento zdroj.

"Zpráva Axiosu, že prezident Trump chtěl rozbíjet velké hurikány jadernými zbraněmi, dříve než se dostanou k pobřeží, je směšná. Nikdy jsem to neřekl. Pouze DALŠÍ FALEŠNÁ ZPRÁVA!" napsal dnes na twitteru prezident.

Americký Národní úřad pro oceány a ovzduší (NOAA) už v minulosti podobné řešení označil za "nedobrý nápad". Bouře by mohla mrak jaderných částic uvolněných explozí nést s sebou a výbuch by mohl ohrozit životní prostředí. Chris Landsea z NOAA řekl, že i bez ohledu na potenciální jadernou katastrofu by zřejmě takový zásah směr pohybu hurikánu nezměnil, jelikož k rozbití centra bouře by bylo zapotřebí ohromné množství energie. Zaměřit se na ještě slabé tropické poruchy podle něj také není účinné, jelikož nikdo neumí předpovědět, která z nich se rozvine do síly hurikánu.

Právě nyní se k americkému kontinentu blíží tropická bouře Dorian, která sílí a do úterka, kdy bude nad východem Karibského moře, by mohla nabýt síly hurikánu. Varování už bylo vydáno pro ostrovy Barbados, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny. Nyní je systém ve vzdálenosti asi 430 kilometrů od Barbadosu a vítr s ním spojený má rychlost 85 kilometrů za hodinu. Hurikánem se bouře stává, jakmile vítr dosáhne rychlosti 119 kilometrů za hodinu.