Avramopulos: Země EU by měly být solidární a přebírat migranty

Lucemburk - Státy Evropské unie by měly přijmout odpovědnost a solidárně se zapojit do dočasného systému přejímání migrantů zachráněných ve Středozemním moři. Prohlásil to dnes eurokomisař pro migraci Dimitris Avramopulos před začátkem jednání unijních ministrů vnitra věnovaného i migraci. Finská ministryně Maria Ohisalová podotkla, že návrh, předložený v září čtveřicí zemí, může být prvním krokem k nalezení dohody na dlouhodobějším řešení azylové politiky. Podle informací ČTK se však během dnešního zasedání žádné zásadní závazky očekávat nedají.

Členové vlád během oběda dostanou na stůl návrh, s nímž koncem září přišlo Německo, Francie, Itálie a Malta. Jejich iniciativa vyzývá další unijní země, aby se zapojily do provizorního dobrovolného systému, který má odlehčit jihoevropským zemím zahlceným migranty a pomoci v záchraně životů.

„Dnes je chvíle, kdy mohou členské státy ukázat více odpovědnosti,“ řekl novinářům v Lucemburku Avramopulos, pro něhož je dnešní ministerské jednání poslední v roli eurokomisaře. Zdůraznil, že EU potřebuje dlouhodobé řešení migrační a azylové politiky, současná provizorní dohoda je však podle něho důležitá jako ukázka solidarity s přetíženými zeměmi.

Iniciátoři návrhu očekávají, že získají podporu až desítky dalších států. Při předběžném projednávání mezi diplomaty se k návrhu s připomínkami pozitivně stavělo Řecko či Španělsko, naopak ze strany Maďarska či Polska zazněl nesouhlas.

Visegrádské země s přebíráním migrantů dlouhodobě nesouhlasí a byly hlavními odpůrci minulého systému povinných kvót, který EU zavedla v době vrcholící migrační krize v roce 2015.

Finsko, jež v tomto pololetí EU předsedá, chce přesvědčit část zemí, aby se k novému dobrovolnému systému připojily. "Může to být první krok k nalezení (dlouhodobé) dohody mezi členskými státy, proto je (účast) důležitá," podpořila před jednáním nový systém finská ministryně vnitra.