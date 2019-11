Avizovaná středeční stávka učitelů nemá jednoznačnou podporu

Praha - Stávku učitelů, kterou vyhlásily školské odbory na středu 6. listopadu, podporuje vedení Pedagogické komory. Zároveň trvá na tom, aby platy ve školství vzrostly příští rok o 15 procent. Naopak Asociace ředitelů gymnázií ČR stávku nepodporuje, její termín podle ní není šťastný. Se stávkou nesouhlasí ani Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR). O jednání, nikoliv o konfrontaci, se snaží také Unie školských asociací ČR - CZESHA. Organizace to ČTK sdělily v tiskových zprávách. Stávku učitelů ohlásily školské odbory v pátek, nesouhlasí s výsledky vyjednávání o růstu platů ve školství.

"Stávkový požadavek školských odborů považujeme za naprosto minimalistický, původní slib zněl, že se pedagogickým pracovníkům zvýší platy o 15 procent, nyní to má být jen osm procent do tarifů a další virtuální dvě procenta do nadtarifní části platu," uvedl viceprezident Pedagogické komory Janek Wagner. Pedagogická komora požaduje, aby deset procent šlo do tarifů a zbylých pět procent do nadtarifní části platů, kterou tvoří příplatky a odměny. "Předkládáme návrh platové tabulky pro pedagogické pracovníky, která zahrnuje zvýšení tarifní části platů minimálně o deset procent, nikoliv o pouhých osm procent," uvedl prezident spolku Radek Sárközi.

Názor, že by platy měly růst o 15 procent v poměru deset procent do tarifu a pět do nadtarifních složek, zastává dlouhodobě i Unie CZESHA. "Ale s ohledem na možnosti státního rozpočtu považujeme desetiprocentní růst platů při zachování poměru 75 ku 25 za přijatelný," uvedl předseda unie Jiří Zajíček. Unie CZESHA proto trvá na dodržení závěru z jednání s premiérem z 25. října o rozdělení prostředků určených k navýšení platů v poměru 75 procent pro tarifní složku a 25 procent pro nadtarifní složku. "Konkrétně se pak jedná o 8,25 miliardy korun ku 2,75 miliardy korun, tedy navýšení v tarifních platech o 9,1 procenta," upřesnil Zajíček.

Stávku nepodporuje Asociace ředitelů gymnázií ČR. "Pokud by odbory neustoupily bez boje z navýšení o 15 procent na deset procent, tak by nyní stávka za 15procentní navýšení byla na místě," uvedla předsedkyně asociace Renata Schejbalová. "Protest proti současnému navýšení osm procent do tarifů a dvě procenta do nadtarifů vidíme již jako spíše malicherný," dodala. Navíc termín vyhlášení stávky po podzimních prázdninách a na mnoha školách dvou dnech ředitelského volna není podle ní právě šťastný a nesetká se s pochopením veřejnosti.

Asociace ředitelů základních škol (AŘZŠ) uvedla už v sobotu, že stávku nepodpoří. Ředitelé, kteří jsou členové asociace, se k protestní akci nepřipojí, učitelům na svých školách ale nebudou ve stávce bránit, řekl ČTK viceprezident AŘZŠ Jaroslav Jirásko. Asociace podle něj nesouhlasí s cíli vyhlášené stávky, vládou navržený růst platů však považuje za příliš nízký.

Se stávkou nesouhlasí ani Sdružení místních samospráv ČR. Uzavření škol s tak krátkým předstihem pokládá za neadekvátní tlak na rodiče žáků a zřizovatele škol. Sdružení vyzývá školské odbory, aby dále jednaly a nebraly si žáky a jejich rodiče za rukojmí.