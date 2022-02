Avízo: Parlamentometr 2021

Přes 26,5 tisíce rozhovorů napříč Evropskou unií, z toho přes tisíc v České republice. To vše osobně, nebo on-line. Z takového počtu dotazů a odpovědí, provedených na podzim loňského roku, vzniklo nejnovější zjištění Eurobarometru Evropského parlamentu, jehož výsledky budou zveřejněny v úterý 8. února.

Tématem byly například hodnoty, který by měl Evropský parlament přednostně střežit, dále obory, jimž by se měl přednostně věnovat, případně role, jako by měla tato instituce v EU nadále sehrávat. Obecně se autoři zajímali o povědomí, jaké máji občané v práci Evropského parlamentu, konkrétně pak o jejich názor, nakolik má jejich hlas váhu v EU stejně jako ve vlastní zemi.

Od těchto otázek vedla logicky cesta k zeptání se na to, jak vidí lidé členství svého státu v EU, zda z něj má jejich země prospěch či nikoli, a k pátrání po důvodech, proč si respondenti myslí, co říkají. Výsledky přineseme zítra ve speciálu Českých novin.