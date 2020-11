Avenier v noci rozvezl testy na koronavir do 440 zařízení

Olomouc - Společnost Avenier do pondělní půlnoci rozvezla testy k plošnému testování na koronavirus do 440 domovů pro seniory a dalších pobytových sociálních zařízení, pro která jsou nakoupené testovací sady určeny. Podle čerstvých údajů by mělo jít až o 2000 zařízení. "Od rána pokračujeme tak, abychom v rámci smluvních podmínek zajistili včasnou dodávku testů do všech zařízení," řekl dnes ČTK Martin Nesrsta z Avenieru, který má distribuci testů na starosti. Spuštění nařízeného testování v pobytových sociálních službách by se mělo stihnout do středy, do víkendu ale chyběla smlouva se zdravotními pojišťovnami.

Dva miliony antigenních testů od firmy Abott společnost Avenier od pondělního rána rozvážela do svých distribučních center, která pokrývají celé území ČR. "V průběhu dne se nám podařilo naskladnit požadované množství testů ve všech našich distribučních skladech. V odpoledních hodinách se naplno rozjela expedice a napříč celou ČR již byly realizovány dodávky do jednotlivých zařízení. Do pondělní půlnoci jsme testy dodali do 440 zařízení," uvedl Nesrsta.

Nakažených seniorů v Česku přibývá. Nákaza u nich mívá horší průběh, víc je také obětí. Nařízení o plošném testování, které má pomoci odhalit v domovech případnou koronavirovou nákazu a zabránit jejímu šíření, začalo platit minulou středu. První kolo testů by se mělo udělat do sedmi dnů, tedy do této středy. Vyšetření se pak má opakovat každých pět dnů. Nesrsta ČTK řekl, že distribuce testů by mohla být dokončena do pátku. Podle smlouvy s pojišťovnami mají být rozvezeny nejpozději do 16. listopadu, do týdne od podpisu. "Logistika rozvozu testů byla připravena a nastavena do 24 hodin od podpisu smlouvy se zdravotními pojišťovnami," uvedl.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb v pondělí upozornila na to, že domovy testy ještě nemají a do středy vyšetření zřejmě nestihnou. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by rozvážka testů po celé republice měla být hotova zhruba do týdne. První domovy by mohly s testováním začít dnes. Za zpožděním je podle Blatného to, že v Česku chyběla zákonná pravidla pro pořizování a zaplacení testů.

Avenier je předním tuzemským distributorem očkovacích látek do ordinací lékařů. Patří do zdravotnické skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka.