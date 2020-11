Avenier: Testy na covid dnes bude mít 73 pct sociálních zařízení

Olomouc - Firma Avenier do dnešního večera rozveze testy na koronavirus do zhruba tří čtvrtin z 2000 domovů pro seniory a dalších pobytových sociálních zařízení, pro která jsou nakoupené testovací sady určeny. Distribuce testů do zbývajících zařízení bude pokračovat ve čtvrtek. ČTK to dnes odpoledne řekl Martin Nesrsta z Avenieru. Spuštění nařízeného testování v pobytových sociálních službách se mělo stihnout do dnešního dne. Do víkendu ale chyběla smlouva se zdravotními pojišťovnami. Distribuce testů proto začala až v pondělí večer.

Dva miliony antigenních testů od firmy Abott společnost Avenier od pondělního rána rozvážela do svých distribučních center, která pokrývají celé území ČR. V pondělí večer zahájila jejich rozvoz. Do pondělní půlnoci byly testy dodány do prvních 440 zařízení a do úterního večera zhruba do poloviny z 2000 zařízení.

"Třetí den distribuce antigenních testů do sociálních zařízení přes distribuční síť společnosti Avenier probíhá dle naplánovaného harmonogramu. K dnešnímu večeru bude dodávkami pokryto 73 procent z 2000 definovaných zařízení. Stejné číslo platí i pro podíl již dodaných kusů testů," uvedl Nesrsta.

Dodávkám testů se dnes v terénu věnovalo 61 pracovníků firmy Avenier a dalších 25 zaměstnanců se staralo o výdej testů z distribučních skladů a administrativní zázemí. "Zaměření na tyto aktivity neovlivňuje závazky společnosti v oblasti dodávek vakcín pro pravidelná, komerční a zejména pak mimořádná očkování, jako jsou například aktuálně vakcíny proti virové hepatitidě A v Jihočeském kraji," řekl Nesrsta.

Nakažených seniorů v Česku přibývá. Nákaza u nich mívá horší průběh, víc je také obětí. Nařízení o plošném testování, které má pomoci odhalit v domovech případnou koronavirovou nákazu a zabránit jejímu šíření, začalo platit minulou středu. První kolo testů by se mělo udělat do sedmi dnů, tedy do dneška. Vyšetření se pak má opakovat každých pět dnů.

Nesrsta ČTK řekl, že distribuce testů by mohla být dokončena do pátku. Podle smlouvy s pojišťovnami mají být rozvezeny nejpozději do 16. listopadu, do týdne od podpisu. "Logistika rozvozu testů byla připravena a nastavena do 24 hodin od podpisu smlouvy se zdravotními pojišťovnami," uvedl.

Avenier je předním tuzemským distributorem očkovacích látek do ordinací lékařů. Patří do zdravotnické skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka.