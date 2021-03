Avastu loni stoupl provozní zisk o 2,6 pct na 495,5 milionu USD

Praha - Antivirové firmě Avast loni vzrostl Provozní zisk EBITDA o 2,6 procenta na 495,5 milionu dolarů, tedy asi 10,75 miliardy Kč. Upravený čistý zisk stoupl o 11,8 procenta na 360,2 milionu dolarů, což je asi 7,8 miliardy korun. Tržby vzrostly o 2,3 procenta na 892,9 milionu USD, tedy zhruba 19,4 miliardy korun. Firma to dnes oznámila investorům.

Společnost navrhuje konečnou dividendu splatnou v červnu ve výši 11,2 centu na akcii. Celková dividenda za loňský rok by tak byla 16 centů, což představuje meziroční růst o 8,8 procenta.

Tahounem růstu byl hlavní spotřebitelský segment, který představoval 78 procent tržeb firmy. Počet platících desktopových zákazníků se zvýšil o 7,9 procenta na 13,6 milionu. Například v USA rostl počet zákazníků o šest procent, v Itálii o 13 procent, v Mexiku o 33 procent a v Rusku o šest procent.

"V roce, kdy se lidé obraceli k technologiím, aby udrželi své životy i práci v chodu, hrál Avast významnou roli v zabezpečení dat a soukromí svých zákazníků. Jádro podnikání Avastu a naše klíčové silné stránky se nemění. Nadále efektivně využíváme rozsahu a propracovanosti naší platformy na trhu spotřebitelských produktů a produktů pro malé a střední podniky. V roce 2021 očekáváme organický růst tržeb v rozmezí od šesti do osmi procent podpořený silným růstem fakturace v předchozím roce," uvedl výkonný ředitel Ondřej Vlček.

Firma očekává, že upravená EBITDA marže skupiny zůstane ve srovnání s rokem 2020 víceméně stejná, a to navzdory nárůstu provozních nákladů v souvislosti s plánovanou migrací z firemních systémů do cloudu a v souvislosti s vyšší mzdovou inflací. Avast by si měl zachovat silné cash flow díky menším kapitálovým výdajům a zmenšeným úrokovým nákladům.

Avast založili v roce 1988 čeští výzkumníci Eduard Kučera a Pavel Baudiš, firma je jedním z průkopníků v oboru počítačového zabezpečení. V roce 2016 Avast koupil konkurenční českou antivirovou firmu AVG. Avast je podle tržeb druhou největší antivirovou firmou na světě za společností Symantec.