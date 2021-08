Avast v pololetí zvýšil provozní zisk, firmu převezme NortonLifeLock

Tempe (USA)/Praha - Antivirová společnost Avast zvýšila v prvním pololetí upravený provozní zisk EBITDA o 11,9 procenta na 270,2 milionu dolarů (5,9 miliardy Kč). Upravené tržby pak vzrostly o 8,8 procenta na 471,3 milionu dolarů. Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě. NortonLifeLock se dohodl s českou firmou Avast na jejím převzetí, napsal list The Financial Times.

Konečná dividenda vyplacená v letos v červnu činila 11,2 centu na akcii. Celková dividenda za rok pak dosahuje 16,0 centů na akcii, což představuje nárůst o 8,8 procenta.

Původně českou firmu Avast, která dnes působí jako nadnárodní společnost, převezme americká softwarová společnost NortonLifeLock. Za spojení hodlá zaplatit až 8,6 miliardy dolarů (asi 186,3 miliard Kč).

Americká softwarová společnost NortonLifeLock oznámila, že se dohodla s českou nadnárodní antivirovou firmou Avast na jejím převzetí. Za spojení hodlá americká kybernetická firma zaplatit až 8,6 miliard dolarů (asi 186,3 miliard Kč). Informoval o tom list The Financial Times.

Jednání o fúzi společnosti oznámily v červenci. V úterý večer ve společném prohlášení uvedly, že akcionářům Avastu bude nabídnuta kombinace peněžního vyrovnání a nově vydaných akcií NortonLifeLock.

Nová společnost bude mít sídlo v Praze a v Tempe v americké Arizoně. Služby se chystá nabízet více než 500 milionům uživatelů.

"Obě naše společnosti mají vizi společné platformy," uvedl generální ředitel společnosti NortonLifeLock Vincent Pilette, podle kterého NortonLifeLock vyniká v oblasti ochrany proti krádeži identity, zatímco Avast je jedničkou v ochraně soukromí uživatelů.

Podobně vnímá výhody fúze generální ředitel společnosti Avast Ondřej Vlček. "Vznikne světový lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti zaměřený na koncové uživatele, který v sobě spojí sílu Avastu v ochraně soukromí a NortonLifeLocku v ochraně identity," sdělil Vlček v tiskovém prohlášení.

Avast působí na trhu od roku 1988 a jeho akcie se obchodují na pražské a londýnské burze. Je jedním z průkopníků v oboru počítačového zabezpečení. Dodává bezpečnostní programy pro počítače a mobilní zařízení. Jeho produkty využívá přes 435 milionů uživatelů po celém světě, z velké části bezplatně. Firma o sobě uvádí, že zaměstnává více než 1700 lidí a že každý měsíc zablokuje 1,5 miliardy počítačových útoků. Zakladatelé Avastu ve firmě drží zhruba 35procentní podíl.

NortonLifeLock sídlí ve městě Tempe v americké Arizoně. Podnik má tržní hodnotu zhruba 16 miliard dolarů a dříve na trhu působil pod názvem Symantec. Sekci výrobce bezpečnostního softwaru Symantec zaměřenou na podniky a úřady ovšem v roce 2019 prodal americkému výrobci čipů Broadcom. Jeho nejvýraznějšími obchodními artikly jsou nyní antivirus Norton a produkty LifeLock na ochranu proti krádeži identity.