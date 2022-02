Avast: Téměř čtvrtina Čechů nad 55 let vůbec nepoužívá internet

Praha - Téměř čtvrtina Čechů starších 55 let vůbec nepoužívá internet a dvě pětiny jej využívají jen příležitostně. Pravidelnými uživateli je 35 procent starších lidí. Vyplývá to z průzkumu antivirové firmy Avast.

Ve věku od 55 do 60 let internet nepoužívá 17 procent lidí, ve skupině osob starších 75 let je to 39 procent. Pro 71 procent z nich je internet příliš složitý a dvě třetiny se obávají kyberhrozeb. Zhruba 85 procent těch, kteří síť nevyužívají, si myslí, že internet nepotřebuje.

Na druhou stranu však z lidí, kteří si na internetu příliš nevěří, jich pětina uvádí, že jim jejich nedostatek schopností v digitálním světě vadí. Starší lidé také často uvádějí, že by si používání internetu uměli představit, pokud by jim někdo pomohl.

"S používáním internetu bojuje zejména věková skupina nad 60 let, a to jak muži, tak ženy. Problém mívají už s výběrem správného zařízení a softwaru. Správné nastavení soukromí, zprovoznění zařízení a připojení k wi-fi jsou pak pro mnohé nepřekonatelné překážky, stejně jako pravidelná údržba," uvedla bezpečnostní ředitelka Avastu Jaya Baloo.

Ve světovém srovnání jsou na internetu nejaktivnější zástupci starších generací v Rusku, Velké Británii, Japonsku a na Novém Zélandu, zatímco v Brazílii, Francii, Mexiku a Španělsku používají starší lidé internet pouze zřídka nebo vůbec. Ze všech lidí, kteří internet nepoužívají pravidelně, jej 88 procent nepoužilo nikdy v životě

Kromě toho se 69 procent dotázaných neuživatelů považuje za příliš staré na to, aby internet používali, pro 60 procent z nich je příliš drahý a 38 procent jej zcela odmítá. Zatímco 27 procent neuživatelů si umí představit, že by začali internet používat, pro 73 procent starších Čechů a Češek to nepřichází v úvahu. Z těch, kteří si na internetu příliš nevěří, pětina dotázaných uvádí, že jim jejich nedostatek sebedůvěry v používání internetu vadí, a 43 procent všech respondentů dodává, že by s on-line aktivitami uvítali pomoc rodiny či přátel.

Průzkum pro Avast realizoval výzkumný institut YouGov v září 2021 v Argentině, Austrálii, Brazílii, České republice, Francii, Indii, Mexiku, na Novém Zélandu, v Rusku, na Slovensku, ve Španělsku, Velké Británii, Spojených státech amerických a Japonsku.