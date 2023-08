Autostat: Prodej osobních aut v Rusku v červenci vzrostl o 168,8 procenta

Moskva - Prodej osobních automobilů v Rusku v červenci vzrostl o 168,8 procenta na 95.654. Částečně se tak zotavil z loňského propadu, uvedla dnes analytická agentura Autostat. Zpráva přichází krátce poté, co ruský prezident Vladimir Putin vyzval státní orgány, aby přestaly používat auta zahraniční výroby a daly přednost domácím vozů.

Ruský automobilový průmysl byl do značné míry závislý na investicích, vybavení a součástkách ze zahraničí. Těžce ho tak zasáhly dopady západních sankcí zavedených kvůli invazi na Ukrajinu. Loni se prodej aut propadl o 59 procent a mnoho zahraničních výrobců aut zemi opustilo.

Putin ve čtvrtek na setkání zástupců zpracovatelského průmyslu řekl, že některá ministerstva požádala o povolení pokračovat v nákupu aut zahraniční výroby.

"Řekl jsem, že by to mělo být naprosto vyloučeno a že by všichni představitelé státu měli jezdit v domácích autech," uvedl Putin. Dodal, že úředníci by měli usilovat o rozvoj domácích značek, domácích aut a dalších domácích výrobků.

Ruské automobilky ale možná nebudou schopny uspokojit poptávku. Podle údajů automobilového průmyslu zvyšují podíl na trhu v Rusku čínské automobilky, které využívají odchodu západních hráčů. Čínské firmy zvyšují také prodej díky montáži vozů v továrnách, které uvolnili výrobci jako Renault a Nissan, uvedla agentura Reuters.

Jedničkou na ruském trhu zůstává ruská Lada, i když podíl této značky na trhu se v červenci mírně snížil kvůli prudkému růstu prodeje čínských automobilek. Za prvních sedm měsíců roku se podíl značky Lada zvýšil na 32,6 procenta. Dalších šest příček podle podílu na trhu patřilo čínským značkám, jako je Haval, Chery a Geely. Kromě čínských automobilek jsou v první desítce také Kia, Hyundai a Toyota.