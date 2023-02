AutoSAP: Nový plán EK na snížení emisí nákladních aut je nerealistický

Praha - Tuzemské automobilky považují nový plán Evropské komise na snižování emisí CO2 u nově vyráběných těžkých nákladních aut do roku 2040 o 90 procent za nerealistický. Příliš ambiciózní jsou podle nich i další cíle, například požadavek na produkci pouze bezemisních městských autobusů již v roce 2030 nebo snížení emisí CO2 do tohoto roku o 45 procent. Uvedlo to Sdružení automobilového průmyslu v dnešní tiskové zprávě.

Více než 78 procent přepravy zboží a osob v EU je podle sdružení uskutečňováno po silnicích. Navržené změny se tak dotknou nejen výrobců, ale i provozovatelů přepravy, a především pak obyvatel a firem, pro které to bude představovat zdražení zboží a služeb.

"Skutečná dekarbonizace silniční dopravy přitom vyžaduje výrazně více než jen zpřísnění cílů CO2 pro výrobce. Samotná technologie dnes není brzdou přechodu ke klimatické neutralitě. Tím je v tuto chvíli jak nedostatek zdrojů, zejména baterií, ale i faktická neexistence potřebné dobíjecí a plnící infrastruktury. Současně zcela chybí podmínky, které by provozovatele dopravy motivovaly ke změně jejich vozového parku, ať již jde o daňové prostředí či dostupnost infrastruktury," uvedlo sdružení.

Výrobci proto apelují na českou vládu, aby se zasadila o úpravu návrhu. Navrhují stanovit požadavek na snížení emisí CO2 pro těžké vozy do roku 2035 o 40 procent proti roku 2019 a do roku 2040 o 50 procent. Dále chtějí odstranit předčasný zákaz spalovacích motorů pro kategorii městských autobusů a posunout jej nejméně do roku 2035. Návrh by se také neměl vztahovat na zvláštní vozidla, tedy například hasičů nebo vojáků. Zároveň by jej chtěli doplnit o mechanismus, který by v duchu technologické neutrality zohlednil potenciál využití obnovitelných/CO2 neutrálních paliv.

"Automobilový průmysl snad nikdy v historii nebyl v tak komplikované situaci jako nyní. Mimo výpadky ve výrobě, dané přetrvávajícím globálním nedostatkem čipů či dopady vysokých cen energií a materiálů, jsou výrobci vozidel doslova zahlceni nadměrným množstvím příchozí evropské legislativy. Zejména pak v kontextu nedávného návrhu nových emisních norem Euro 7/VII, považujeme požadavek na rychlost snižování emisí CO2 za extrémně tvrdý," uvedl člen představenstva sdružení a generální ředitel Iveco CR David Kříž.

Komerční silniční doprava je podle automobilek mezipodnikový trh řízený poptávkou a tlakem na nízké TCO (celkové náklady na vlastnictví a provoz vozidla). Provozovatelé dopravy na bezemisní vozidla rychle přejdou za situace, kdy infrastruktura pro dobíjení/doplňování paliva již nebude považována za překážku a celkové náklady na vlastnictví budou jednoznačně ve prospěch bateriových elektrických či vodíkových vozidel.

Návrh, který je součástí tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), musí schválit členské státy a Evropský parlament.