Autosalon IAA Mobility vystavuje i v centru bavorské metropole

Mezinárodní automobilová výstava, která se po přesunu z Frankfurtu nad Mohanem do Mnichova přejmenovala na IAA Mobility, se neomezila pouze na haly výstaviště. Na snímku z 8. září 2021 výstavní plocha na mnichovském náměstí Odeonplatz. ČTK/Zápotocký Aleš

Mnichov (Německo) - Mezinárodní automobilová výstava, která se po přesunu z Frankfurtu nad Mohanem do Mnichova přejmenovala na IAA Mobility, se neomezila pouze na haly výstaviště. Výrobci aut a jízdních kol a také poskytovatelé dopravních služeb se možná i vlivem upadajícího zájmu o klasický autosalon rozhodli vystavovat i v samém centru bavorské metropole. Návštěvníkům, se kterými dnes ČTK hovořila, se změna konceptu líbí.

"Člověk nemusí cestovat nikam na výstaviště," řekl Thomas Bohlen, který se na výstavu přišel podívat se svým malým synem. Zatímco Bohlena zajímala spíše cyklistická část přehlídky, jeho syn byl nadšený z aut. "Zaujala ho nabíječka a také se mu líbí, že si může prohlédnout interiéry vozů," řekl u výstavní plochy automobilky Volkswagen na náměstí Odeonplatz.

Výstava klade důraz na ekologii cestování, pohon na elektřinu je všudypřítomný. To, že elektřina na IAA Mobility dominuje, je patrné i z plakátů výstavy. "E-zapft is!" hlásí billboardy v centru Mnichova. Slovní hříčkou tak odkazují na bavorský výraz "O'zapft is!", kterým mnichovský starosta na úvod pivního svátku Oktoberfest ohlašuje, že první sud je naražen. Kvůli pandemii nemoci covid-19 se Oktoberfest letos stejně jako v loňském roce nekoná, Mnichov se ale rozhodl narazit alespoň elektřinu.

Elektromobil z dílny Volkswagenu si na náměstí Odeonplatz prohlédl i Matias Alho z finské Raumy. "Z Finska jsem kvůli výstavě do Mnichova sice nepřiletěl, jsme tady ale s přáteli na návštěvě, tak jsme toho využili," řekl Alho. Na výstaviště se nechystá, využít se rozhodl jen bezplatnou část autosalonu v centru bavorského hlavního města. Poznamenal také, že ho výstava o nákupu elektrického auta nepřesvědčila. "Levná zrovna nejsou a navíc je pro mé cestování rozhodně výhodnější benzin, který bez čekání dotankuju," uvedl.

Kvůli pandemii provázejí výstavu IAA Mobility přísná hygienická opatření. Do výstavních hal a také do venkovních výstavních zón v centru města se nedostane nikdo bez doložení bezinfekčnosti negativním testem, potvrzením o prodělání nemoci, nebo očkovacím certifikátem. Nezbytná je i rouška. Na dodržování těchto opatření dohlíží ochranka.

Sama ochranka se dnes ale stala cílem kontroly. Mluvčí mnichovské celní správy Thomas Meister uvedl, že celníci kontrolovali na všech stanovištích IAA Mobility, zda pracovníci ostrahy mají v pořádku pracovní doklady.

V úterý, na úvod výstavy, utrpěl vážná zranění senior, kterého přejela několikatunová pracovní plošina. Incident se stal před radnicí na náměstí Marienplatz, kde dělníci připravovali prostor pro IAA Mobility. Policie uvedla, že řidič ovládající plošinu z neznámého důvodu vyjel z ochranného prostoru. Senior utrpěl několikanásobnou zlomeninu nohy.