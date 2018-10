Praha - Volby, jimiž si lidé vybírají své politické zástupce, by měla nahradit loterie. Na dnešním galavečeru, který byl součástí Festivalu spisovatelů Praha, to řekl skotský spisovatel a autor slavného Trainspottingu Irvine Welsh. Volební systém v euroamerické společnosti je podle něj natolik zkorumpovaný, že vybírat poslance v loterii by bylo lepší. "Chtít moc by mělo být dobrým důvodem, proč ji nemít," uvedl Welsh při svém vystoupení v prostorách Senátu, kde se festival koná.

Lidé by si také měli podle něj vybrat, zda chtějí žít ve svobodném, nebo autoritářském světě - o volbě levicových či pravicových myšlenek to už dnes není, míní spisovatel. "Musíme si vybrat, jestli chceme anarchii, ve které budeme psát básně, milovat se na poli nebo hrát fotbal, nebo chceme, aby nad námi někdo držel bič," řekl.

Motto letošního ročníku festivalu zní Živé zlo. "Člověk ho cítí, je cítit, občas je dokonce vidět ... zlo existovalo po celou dobu existence člověka. Staré společnosti to pochopily, měly modlitby, talismany, aby se zla zbavily, my máme myčky, toastery, deky, to používáme jako amulety proti zlu. Nerozumíme mu, pouze ho konáme," řekl při zahájení dnešního večera prezident festivalu Michael March. Od spisovatelů, které letos do Prahy pozval, se prý chtěl dozvědět, jak vidí zlo.

"Zlo je pro mě otázkou příčiny a důsledku, něco, co povstane ze strachu," říká Welsh a naráží na jednu z postav svého slavného zfilmovaného Trainspottingu. Román vydaný v roce 1993 je surovou černou komedií o heroinových závislácích vzešlých z edinburské dělnické třídy. Welsh dnes řekl, že chtěl vytvořit postavu, která nebyla čistě zlá, ale měla nutkání k násilí, nutkavě se násilím vyjadřovala. Hrdinu silně ovlivňovalo prostředí, z něhož vzešel.

Trainspotting se stal symbolem cool nálady 90. let. Román má spád, je amorální, psaný hrubým, fonetickým slangem. V románu je silný autobiografický prvek, úvodní příběh je zasazen do Leithu, edinburské přístavní čtvrti, kde se Welsh narodil matce servírce a otci dělníkovi v docích. Bylo mu něco přes 20 let, když se stal závislým na heroinu. Životy postav jsou do značné míry odrazem jeho samého.

Na dotaz moderátora, zda se mu v životě k něčemu hodily drogy, uvedl, že pro něj udělaly spoustu dobrých věcí. "Trainspotting bych nenapsal, kdybych neměl zkušenost s heroinem. Asi bych nenapsal nic, kdybych jen bral extázi a snažil se z barevného světa přenést tu atmosféru mezi normální lidi. Nemluvím nikdy proti drogám, říkám ale, že pro mě nejsou zajímavé, je to spíš důsledek než příčina," uvedl.

Welshovi nedávno vyšel nový román Kalhoty mrtvých chlápků (Dead Men?s Trousers) brzy mu v češtině vyjde román Umělec na ostří nože (The Blade Artist); v obou rozvíjí další osudy hrdinů Trainspottingu. Dnes řekl, že příběhy, které by chtěl knižně zpracovat, mu rozhodně nechybí. "Hledat příběh je to nejsnazší, jen to všechno sepsat! Lidé neustále vyprávějí příběhy. Můj sen je naklonovat se a všechny moje klony by psaly mé příběhy," řekl.