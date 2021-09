Automobilovou výstavu IAA Mobility v Mnichově doprovází demonstrace

Mnichov - Úvodní den automobilové výstavy IAA Mobility v Mnichově doprovází demonstrace odpůrců automobilového průmyslu. I přes velká bezpečnostní opatření se aktivistům podařilo na několika místech zablokovat dálnice. Protesty se konají i u areálu výstaviště. Na bezpečnost v Mnichově dohlíží 4500 policistů. Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann bezpečnostní opatření označil za největší nasazení policie v této spolkové zemi za posledních 20 let.

"Bezpečnostní úřady vědí o značné celoevropské mobilizaci levicových radikálů," řekl Herrmann před zahájením výstavy. Bavorská policie, které vypomáhá spolková policie a také policejní sbory z ostatních německých spolkových zemí, počítají s blokádami ulic a také s násilnostmi. Úřady varovaly také před sabotážemi a možnými žhářskými útoky.

Šéf mnichovské policie Thomas Hampel prohlásil, že policie proti násilnostem zakročí tvrdě a hned v samém počátku. "Blokády a násilné akce nebudou v žádném případě tolerovány," řekl Hampel.

To demonstranty neodradilo. Policie dnes zadržela několik lidí, kteří slanili z vícero dálničních mostů, a zablokovali tak dopravu. Aktivisté, kteří požadují zrušení výstavy, také přelepili dálniční návěstidla hesly proti automobilovému průmyslu.

Do Mnichova ohlásila příjezd řada spolků a hnutí požadujících radikální změnu v dopravě a vytlačení aut z městských ulic. Jedním z nich je i hnutí Sand im Getriebe (Písek v soukolí), který největší akce připravuje na pátek a sobotu. Mluvčí hnutí Lou Wintersová uvádí, že součástí protestů budou i projevy občanské neposlušnosti na výstavišti a v centru města.

Ohlášené jsou také demonstrace, jejichž pořadatelé slibují zachovat pořádek. Největší z nich je sobotní cyklistické korzo, kdy do Mnichova vyjedou lidé na kolech z celého regionu. Cílem je mnichovská Tereziánská louka, která bývá dějištěm pivního festivalu Oktoberfest. Ten se ale kvůli pandemii nemoci covid-19 nekoná. Pořadatel cyklodemonstrace ohlásil až 50.000 účastníků, policie počítá s 35.000 lidmi. Na sobotu je také plánován protestní pochod z Tereziánské louky do centra a zpět, kterého by se mohlo zúčastnit okolo 10.000 lidí.