Praha - Tuzemské automobilky letos vyrobí přes 1,4 milionu motorových vozidel. Vyrovnají nebo mírně překonají rekordní výsledek z loňského roku. Za leden až listopad bylo vyrobeno více než 1,3 milionu osobních automobilů. Uvedl to dnes prezident Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) Bohdan Wojnar.

"Automobilový průmysl v roce 2018 sice v tuzemsku dále rostl, ale růst se již zpomalil. Tyto výsledky nejsou samozřejmostí, ale stojí za tím ohromné úsilí našich zaměstnanců na všech úrovních v době, kdy čelíme jak chronickému nedostatku pracovních sil, tak řadě nově se projevujících vnějších a vnitřních faktorů," řekl Wojnar na dnešním setkání manažerů tuzemského automobilového průmyslu.

Podle Wojnara by odvětví mělo pracovat na dlouhodobé vizi do budoucna, aby reagovalo na změny v elektromobilitě, digitalizaci a nových obchodně ekonomických modelech. "Usilujeme už druhý rok o to, aby byly emisní limity reálné, neohrozily samu podstatu automobilového průmyslu v České republice, budoucí konkurenceschopnost firem a zaměstnanost. Příští rok budeme pracovat na tom, abychom se na nastupující regulace a trendy připravili nejen my jako výrobci, ale také aby se na ně připravila státní správa a postupně i zaměstnanci a občané," dodal.

Sdružení chce podle Wojnara přispívat k vytváření prostředí, ve kterém nebudou neuvážené legislativní i nelegislativní změny, které mohou mít pro autoprůmysl v České republice i Evropě zásadní následky.

Evropská unie usiluje o snižování emisních limitů u aut. Od roku 2021 bude platit nový limit 95 gramů oxidu uhličitého na kilometr a od roku 2025 bude ještě nižší. Evropská komise navrhla další snížení emisí do roku 2025 o 15 procent, do roku 2030 o 30 procent. Evropský parlament chce snížení o 20 a 40 procent, Evropská rada 15 a 35. Podle odborníků z toho vyplývá, že třetina vyrobených automobilů bude muset mít nízkoemisní pohon, elektřinu či vodík. Pokud ne, budou výrobci platit poplatky do společného fondu.

Automobilový průmysl v Česku zaměstnává přímo 150.000 lidí, nepřímo vytváří pracovní místa pro zhruba 400.000 lidí. Výroba aut je zároveň významným exportním oborem, tvoří čtvrtinu celkového tuzemského exportu a vytváří devět procent HDP.