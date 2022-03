Automobilky letos čekají stagnaci výroby aut v ČR na úrovni 1,1 milionu vozů

Praha - Výroba aut v Česku se letos kvůli konfliktu na Ukrajině zřejmě zastaví na úrovni 1,1 milionu vozů z posledních dvou let. Je to o čtvrtinu méně než v předcovidovém roce 2019. Původně přitom pro letošek výrobci čekali růst a přiblížení se předchozí úrovni 1,4 milionu vozů. Dnes to uvedlo Sdružení automobilového průmyslu.

"Jestliže jsme na začátku roku s optimismem očekávali alespoň přiblížení k předkrizovým hodnotám, bude výroba spíše kopírovat vývoj v uplynulých dvou letech. Za úspěch by podle aktuální znalosti situace bylo možno považovat, pokud se podaří překonat hranici 1,1 milionu nových vozidel," řekl dnes výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl.

Pro průmysl podle něj situace je a bude velmi složitá. Aby krizi zvládl, musí se ve spolupráci s vládou zaměřit na několik prioritních oblastí, uvedl.

"Je to především co možná nejrychlejší zajištění integračních podmínek pro nově příchozí uprchlíky. Vyřešit jejich rychlý přístup na trh práce, zajistit kapacity pro jejich ubytování, adaptaci dětí do školských zařízení aj., současně s tím ale musí legislativně upravit i stávající podmínky pro zaměstnávání osob ze třetích zemí, zejména pokud jde o vyřizování víz a přerozdělení kvót pro jednotlivé země," míní Petzl. Nezbytná je podle něj i systémová diskuze ohledně zajištění dlouhodobé bezpečnosti a schopnost predikovat dodávky surovin a energií včetně jejich cen.

"Ačkoliv konflikt se napřímo obchodně dotýká zhruba poloviny firem odvětví, zprostředkovaně výpadky dodávek i růst cen opět narušují výrobní řetězce v ČR i napříč EU. Kvůli konfliktu dochází k narušení dodávek surovin a materiálů potřebných pro výrobu oceli, hliníku, baterií, ale i polovodičových čipů. Chybí ale také některé konkrétní subdodávky, například kvůli přerušení výroby u významných ukrajinských subdodavatelů kabelových svazků. To vše se promítá u řady finálních výrobců ve zpomalování či dokonce přerušení výroby, což dále vytváří obrovský tlak na celý dodavatelský řetězec," dodal Petzl.

Více než polovina tuzemských firem v autoprůmyslu podle sdružení zaznamenala odchod některých ze svých zaměstnanců z důvodu branné povinnosti nebo obav o své blízké zpět na Ukrajinu. Většinou ale jde o malé počty osob. Ukrajince zaměstnávají tři čtvrtiny firem a jejich podíl na celkové zaměstnanosti v těchto firmách je zhruba šest procent, vyplývá z údajů Sdružení automobilového průmyslu.