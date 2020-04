Automobilka Škoda Auto obnovila výrobu, zatím na dvě směny

Mladá Boleslav - Automobilka Škoda Auto obnovila dnes v 6:00 výrobu ve svých závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Odstávka kvůli pandemii koronaviru trvala téměř šest týdnů. Návrat zaměstnanců k výrobním linkám doprovází více než 80 hygienických opatření. Zpočátku bude firma fungovat na dvě směny místo standardních tří, vypustí se noční směna. Kvůli zavřeným hranicím se zatím do práce nemohla vrátit většina polských pendlerů.

"Mohu potvrdit, že veškeré činnosti, které byly naplánované na 6:00 ráno, úspěšně začaly a výroba je obnovena," řekl dnes ČTK vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera. Montáž aut bude zahájena v úterý, z linek tak začnou sjíždět v dalších dnech.

Obnovení výroby na plnou kapacitu se bude odvíjet od současné situace kolem koronaviru, poptávek zákazníků i možností dodavatelů. "Pojedeme pomaleji, než jsme zvyklí. Nepojedeme na tři směny, nepojedeme na plný výkon, budeme věnovat čas na dezinfekci a očištění pracovních pomůcek, je třeba zohlednit ve výkonu situaci, kterou máme," řekl ČTK člen představenstva Bohdan Wojnar.

Situaci v Kvasinách komplikují polští pendleři, kteří se kvůli opatřením polské vlády nemohli vrátit do práce. Po příjezdu zpět do Polska by totiž museli do čtrnáctidenní karantény. Z 2500 polských pendlerů dnes podle Wojnara nedorazil téměř nikdo. Továrna v Kvasinách i z tohoto důvod pojede pouze na zhruba 50 procent kapacity, mladoboleslavský závod bude vyrábět z větší části své kapacity, nikoliv ale na 100 procent.

Obnovení výroby doprovodí více než 80 hygienických opatření. Firma zaměstnancům poskytne roušky, pracoviště se budou pravidelně dezinfikovat. Kromě povinnosti nosit roušku dostanou zaměstnanci čas navíc na čištění nářadí, telefonů, klávesnic, materiálů a povrchů. Všechny oblasti firmy budou podléhat časté celkové dezinfekci.

Kvůli dodržování hygienických opatření je změněný také provoz na branách a recepcích, upravené jsou i jídelny. Zaměstnanci firmy mají k dispozici svozový systém autobusů.

O svozové autobusy byl dnes ráno minimální zájem. Zaměstnanci Škody využili dnes k cestě do práce především auta, případně přišli pěšky. Plnil se například parkovací dům u šesté brány nebo velké parkoviště u osmé brány. Před vjezdem do parkovacího domu se tvořily krátké kolony.

Škoda Auto zastavila kvůli koronaviru výrobu 18. března večer. Odstávku několikrát prodloužila. Firma loni dodala do celého světa 1,24 milionu aut. Zaměstnává téměř 39.000 zaměstnanců, z toho v ČR téměř 34.000 lidí. Škoda Auto je v Česku stěžejní firmou, má subdodavatele z celé republiky. Podle Sdružení automobilového průmyslu představuje Škodovka pro mnoho českých dodavatelů pětinu až 30 procent jejich produkce, odstávka je tak značně zasáhla.

Odhadované měsíční propady tržeb automobilek v Česku přesahují kvůli odstávkám výroby v době koronavirové epidemie 50 miliard korun. U dodavatelů se odhaduje pokles o 45 procent, tedy více než 17 miliard korun za měsíc, uvedlo Sdružení automobilového průmyslu (SAP). Výroba osobních aut v Česku klesla v prvním čtvrtletí o 11 procent na 322.908 vozů. V březnu po propuknutí koronavirové epidemie klesla o 47.452 aut, tedy o více než 36 procent.