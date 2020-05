Automobilce Renault podle ministra hrozí zánik, musí se adaptovat

Paříž - Francouzský výrobce automobilů Renault by mohl zaniknout, pokud v brzké době nedostane pomoc, která mu umožní čelit dopadům koronaviru. Řekl to francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Podle agentury Reuters také poznamenal, že automobilka se teď musí přizpůsobit novým podmínkám.

"Ano, Renault by mohl přestat existovat," řekl ministr rozhlasové stanici Europe 1. Dodal nicméně, že předseda správní rady automobilky Jean-Dominique Senard tvrdě pracuje na novém strategickém plánu a má podporu francouzské vlády.

V rozhovoru s listem Le Figaro však ministr uvedl, že ještě neschválil plánovanou půjčku pro Renault v objemu pěti miliard eur (136 miliard Kč). Dodal, že diskuse o této půjče pokračují.

Renault by měl podle ministra ve Francii zachovat co nejvíce pracovních míst, zároveň by však měl zajistit, že zůstane konkurenceschopný. Automobilka podle svých internetových stránek zaměstnává po celém světě zhruba 180.000 lidí, z toho více než čtvrtinu ve Francii.

Renault je dlouholetým partnerem japonské automobilky Nissan Motor. Ta podle dnešní zprávy agentury Kjódó zvažuje, že v důsledku koronavirové krize zruší více než 20.000 pracovních míst. To odpovídá asi 15 procentům její celkové pracovní síly.