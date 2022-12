Automatické zřizování datových schránek obyvatelům možná nebude zrušeno včas

Praha - Automatické zřizování datových schránek obyvatelům, které má nastat od příštího roku, možná nebude zrušeno včas. Senátní ústavně-právní výbor dnes jednomyslně doporučil příslušnou novelu upravit kvůli oprávnění advokátů převádět elektronické dokumenty do listinné podoby. Schválení úpravy Senátem v příštím týdnu by ale mohlo znamenat, že novela letos nestihne být přijata a tím nebude moci být naplněna. Senátní výbor pro veřejnou správu doporučil novelu schválit beze změn.

Náměstek ministra vnitra Petr Vokáč upozornil na to, že úpravu ústavně-právního výboru by v případě schválení Senátem musela posoudit Sněmovna, která by se k tomu mohla s ohledem na legislativní lhůty sejít nejdříve v posledním prosincovém týdnu. Novelu by pak dostal k podpisu prezident, který má podle ústavy na rozhodnutí 15 dnů.

Ústavně-právní výbor navrhl novelu doplnit o ustanovení, podle něhož by proškolení advokátů ministerstvem vnitra ke konverzi elektronických dokumentů z datových schránek nahradila advokátská zkouška. V opačném případě by podle předsedy výboru Tomáše Goláně (ODS) měly soudy od Nového roku odmítat dokumenty advokátů, které by byly převedeny z elektronické do listinné podoby. Podle senátorky a advokátky Daniely Kovářové (nezávislá) by justice nedoručovala dokumenty do datových schránek advokátů, ale všem účastníkům řízení by je posílala v listinné podobě, což by se státu prodražilo.

Vokáč namítal, že absence proškolení by neznamenala neplatnost konvertovaného dokumentu, který by advokáti navíc mohli převádět do listinné podoby na pracovištích CzechPoint. Podle předsedy senátní ústavní komise Zdeňka Hraby (dříve za STAN) by advokáti nemuseli provádět konverzi všech listinných dokumentů.

Novela má zrušit automatické zakládání schránek občanům, kteří by se po začátku příštího roku přihlásili například bankovní identitou nebo elektronickým občanským průkazem ke kterékoliv digitální službě státu. Podle předlohy by mohli lidé nadále získat datovou schránku výhradně na vlastní žádost.

Důvodem je snaha zabránit negativním důsledkům pro lidi s nižšími digitálními dovednostmi, kteří by nevěděli, že s nimi úřady budou komunikovat výhradně prostřednictvím datových schránek po jejich aktivaci a že automaticky zřízenou datovou schránku mohou znepřístupnit. Výbor pro veřejnou správu v usnesení konstatoval, že "stát má pro své občany vytvářet tak kvalitní služby a systémy, aby je občané sami chtěli využívat a nemuseli k tomu být nuceni zákonem". Uvítal možnost volby ze strany nepodnikajících fyzických osob, zda si datovou schránku dobrovolně zřídí či nikoliv.

Automatické zavedení datových schránek pro občany bylo loni schváleno jako součást zákona, který má usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy. Schránku podle zákona automaticky dostanou dva miliony držitelů živnostenského oprávnění a asi 200.000 právnických osob, které ji dosud nemají. Ministerstvo vnitra v úterý oznámilo, že počet datových schránek se zvýšil na 1,7 milionu. Schránku si dosud musely povinně zřídit úřady nebo právnické osoby, dobrovolně si ji pak může založit každý občan.

Prostřednictvím datové schránky lze podat daňové přiznání, zažádat o výpis z rejstříku trestů, získat výpis bodů řidiče nebo například zaslat omluvenku dítěti do školy. Informace k datovým schránkám jsou na webech www.chcidatovku.cz a www.mojedatovaschranka.cz.