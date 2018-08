Přerov - Autokrosaři Václav Fejfar a Petr Nikodém budou o víkendu v Přerově hájit vedení v průběžném pořadí mistrovství Evropy. Nikodém vede po šesti závodech kategorii Buggy 1600, Fejfar kraluje takzvaným plechovým autům. V kategorii SuperBuggy je nejlepší Čech Jakub Kubíček druhý.

"Přihlášená je celá evropská špička. Přes sto jezdců z dvanácti zemí. Věřím, že pro diváky to bude atraktivní závod," uvedl předseda pořádajícího autoklubu Jakub Vymazal pro ČT. Přerovská trať je specifická velkým převýšením. "Díky tomu je i pro nás náročnější úprava trati, ale věřím, že zajímavé je to i pro jezdce," řekl Vymazal.

Před rokem byla v Přerově při ME z pohledu domácích jezdců nejúspěšnější kategorie Touring Autocross, kde stupně vítězů obsadili Martin Samohýl, Aleš Fučík a Fejfar. A i letos se očekává úspěch českých barev. Fejfar vyhrál pět ze šesti závodů kontinentálního šampionátu, zbývající ovládl Samohýl.

Dvakrát v minulosti v Přerově vyhrál i Kubíček, který byl loni třetí. Letos by se rád vrátil na nejvyšší stupínek. "Doufám, že na předešlé úspěchy navážu. Letos už se mi podařilo vyhrát v Nové Pace, a přestože konkurence je veliká, tak udělám všechno pro to, aby to vyšlo," řekl Kubíček.

Program ME v Přerově zahájí sobotní první série rozjížděk v 15:45, další dvě série se uskuteční v neděli. Semifinálový a finálový blok odstartuje ve 14:30.

Průběžné pořadí ME:

SuperBuggy: 1. E. Grencis (Lot./Volvo) 151, 2. Kubíček (ČR/Ford) 134, 3. Stubbe (Něm./Alfa) 130, ...9. V. Štětina (ČR/Nissan) 73, 10. Jordák (ČR/Alfa Racing) 62, 14. P. Bartoš (ČR/BMW) 43, 15. Keřka (ČR/Tatra) 36, 16. Hrubý (ČR/Pas Suzuki) 35, 17. Horák (ČR/BMW) 29.

Buggy 1600: 1. Nikodém (ČR/Suzuki) 146, 2. Peters (Luc./Twin Triumph) 136, 3. Buddelmeyer (Něm./Peters Suzuki) 106, ...9. Vaněk (ČR/Alfa Racing) 73.

Touring Autocross: 1. Fejfar 203, 2. Samohýl (oba ČR/Škoda Fabia) 173, 3. Boele (Niz./Škoda Fabia) 148, 4. Výborný (ČR/Mitsubishi Mirage) 135, ...10. J. Brožek (ČR/Škoda Fabia) 45.