Ústí nad Labem - V Ústeckém kraji vyjely autobusy podle jízdních řádů. Cestující na Vejprtsku, Podbořansku a Lounsku budou jezdit zhruba do konce ledna zdarma. ČTK to dnes řekla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Na samotných zastávkách panoval dnes ráno mírný chaos, některé spoje jely se zpožděním a řidiči, kteří jsou z různých konců republiky, nedokážou cestujícím přesně poradit.

Ústecký kraj od dnešního dne zajišťuje nově provoz autobusů v jihozápadní části regionu. Náhlou výpověď v oblasti Vejprtska, Podbořanska a západní části Lounska dala kraji firma TD Bus, která má se samosprávou dlouhodobé spory. Kraji se podařilo objednat náhradní autobusy a řidiče. Za volant usedl také náměstek hejtmana Jaroslav Komínek (KSČM), který má řidičský průkaz, který ho opravňuje řídit autobus. "Zatím informace o problémech nemáme," uvedla Fraňková.

Namísto jednotných zelených autobusů na trasy ve třech daných oblastech vyjely vozy různých společností. "Pomocí zhruba jedenácti dopravců se podařilo zajistit dopravu, je mezi několik větších a řada menších společností, které mají jen jeden až tři autobusy," uvedla Fraňková. Řidiči těchto dopravců nemusí znát dobře místní podmínky ani trasy, nedokážou pak poradit cestujícím, jak dnes v Chomutově zjistila ČTK.

V nouzovém režimu pojedou autobusy zhruba tři týdny. Ústecký kraj chce s dopravci uzavřít dlouhodobé smlouvy na jeden až dva roky. Rozhodovat o tzv. jednacím řízení bez uveřejnění, tedy o uzavření smlouvy bez otevřeného výběrového řízení, bude rada 23. ledna. Každá oblast by pak měla smluvně zajištěného dopravce. Poté by kraj vyhlásil klasické výběrové řízení nebo by některé oblasti převzala Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK).

Společnost TD Bus zajišťovala ve třech oblastech s 33 autobusy 467 spojů. Jediným spojem, který na Vejprtsku až do odvolání nepojede, je přeshraniční linka Vejprty - Annaberg - Buchholz.

Ústecký kraj už převzal od TD Bus dopravu na Ústecku, Děčínsku a od 1. ledna na Litoměřicku. Firma v minulosti požadovala od krajské samosprávy pokrytí nákladů na úhradu růstu mezd řidičům. Navýšení platů nařídila vláda. Kraj to odmítl s tím, že podnik na další kompenzace nad rámec smlouvy nemá nárok a TD Busu uložil několikamilionové pokuty za neplnění závazků.

TD Bus dal výpověď kraji ve zbývajících třech oblastech minulý týden. "Jelikož nesouhlasíme s odstoupením od smlouvy a považujeme tento krok za protiprávní, určitě budeme věc řešit soudní cestou," uvedla Fraňková.

Společnost TD Bus o problémech v dopravě podle ředitele Milana Tomse jednala s krajem dlouhodobě. "Důvody, pro které jsme výpověď podali, jsme avizovali dopředu. Byla to pro nás ekonomicky neúnosná situace," řekl ČTK Toms. "Neměli jsme dostatek řidičů, chtěli jsme společně upravit jízdní řády, aby byla smlouva naplněna, bohužel se to nestalo," uvedl. "S postupem kraje nesouhlasíme a budeme se bránit," řekl.

TD Bus chce podle Tomse získat nové zakázky a s řidiči nyní řeší budoucnost. "Rádi bychom si dobré řidiče ponechali, na trhu je jich málo," uvedl Toms. Firma nyní zaměstnává asi 80 řidičů.