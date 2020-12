Autobusoví dopravci jsou bez zakázek, v neděli budou protestovat

Praha - Přes 220 autobusových zájezdových dopravců se v neděli sjede protestovat do Prahy. Nelíbí se jim současný postup vlády, která podle nich jejich obor přehlíží. V současnosti dopravcům klesly zakázky téměř na nulu, obnovení provozu většina z nich očekává až v polovině příštího roku. ČTK o tom dnes informovala iniciativa Za autobusy. Stát na podzim rozdělil mezi dopravce miliardu korun, podle firem to však kvůli pokračující krizi na záchranu oboru nestačí. Bez další pomoci podle nich může zájezdová doprava zkolabovat. Vyjádření ministerstva dopravy ČTK zjišťuje.

Na nedělní protest, kdy se dopravci sjedou na parkovišti letňanského výstaviště a odpoledne vyrazí na protestní jízdu k pražskému letišti, se dosud přihlásilo kolem 220 provozovatelů. Pořadatelé jich celkem očekávají zhruba 300. Podle nich půjde o rekordní sraz autobusů na jednom místě v ČR. Část účastníků protestu přijede na místo osobním autem, zhruba čtvrtina přihlášených má své autobusy kvůli výpadků všech příjmů v depozitu. Dopravci na nedělní sjezd zvali i ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO), podle iniciativy však odmítl a s dopravci bude jednat v lednu.

Podle iniciativy řada dopravců kvůli téměř nulovým zakázkám nemůže dál zajistit servis a provoz svých autobusů, někteří už museli propustit zaměstnance včetně řidičů. Podle průzkumu iniciativy na jaře přišlo o všechny jízdy 64 procent dopravců,, další pětina nejméně o 90 procent. "Doufali jsme, že na podzim se s návratem dětí do škol situace zlepší, jenže přišla druhá vlna a my opět nemáme pro koho jezdit," řekl zakladatel iniciativy Jiří Vlasák. Ke konci listopadu se podle něj dopravci dostali na tři procenta jízd, v prosinci to pak vypadá na nulu. "Nejsou vánoční večírky, výlety na hory, prostě nic," podotkl Vlasák.

Stát na podzim rozdělil mezi dopravce kompenzace za téměř miliardu korun. Dotace však podle iniciativy stačily podnikatelům jen na zaplacení dluhů za leasing z jara. Autobusy ovšem stojí i nadále. "Většinu zájezdových autobusů přitom provozují malí živnostníci, kteří nemají úspory na další půlrok bez příjmů. Z aktuální situace přitom jasně vidíme, že naši klienti si neobjednávají jízdy na jaro, přitom už touto dobou běžně plánují minimálně jarní prázdniny," dodal Vlasák. Podle něj bez další státní pomoci může celý obor zkolabovat.

Krize v Česku zasáhla až 2000 zájezdových dopravců provozujících dohromady asi 9000 autobusů.