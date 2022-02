Auto z filmu Návrat do budoucnosti vznikne jako elektromobil

Kultovní americký sportovní automobil DeLorean DMC 12, který si zahrál ve filmu Návrat do budoucnosti, by se měl po více než čtyřiceti letech znovu začít vyrábět. Vyplývá to z twitterové upoutávky společnosti DeLoream Motor Company. Ta siluetu vozu, jemuž nechybí proslavené “křídlové” dveře, doprovodila několika hesly.

Z nich vyplývá, že auto dostane označení DeLorean EVolved, půjde o stoprocentní elektromobil a bude se řadit do řídy luxusních vozů. Nic více zatím známo není.

Britský magazín Autocar spekuluje, že design by mohl být dílem slavného italského studia Italdesign. Naznačuje to, ostatně, také upoutávka na práci tohoto studia, která byla zveřejněna v loňském roce, a na které je vidět silueta vozu se vzhůru se otevírajícími bočními dveřmi.

De Lorean v původní podobě se vyráběl pouze dva roky – v letech 1981 a 1982. Poté americká společnost DeLorean Motor Company vyhlásila bankrot.

Vůz s nelakovanou hliníkovou karosérií poháněl tehdy šestiválcový zážehový motor se zdvihovým objemem válců 2,8 litru. Výkon činil pouze 152 koňských sil, což postačovalo na zrychlení z nuly na stokilometrovou rychlost během 8,6 sekundy. Maximálně se DeLorean mohl rozjet na tempo 209 kilometrů v hodině.

Připravovaný nový elektrický DeLorean bude mít tyto hodnoty jistojistě lepší.

Autonaelektřinu.cz