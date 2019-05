Praha - Na rozdíl od představy řady lidí karoserie auta nechrání před automobilovými zplodinami. Novinářům to dnes řekl Michal Vojtíšek z ČVUT, který pro hlavní město provedl srovnání úrovně škodlivých zplodin při cestě autem, pěšky a veřejnou dopravou. Řidiči podle výsledků měření nadýchají větší množství škodlivin než cyklisté či chodci, kteří se drží v rozumné vzdálenosti od rušných silnic a křižovatek. Zdravější je i veřejná doprava, zejména metro.

Měření se uskutečnilo v magistrátním projektu Čistou stopou Prahou, který má za cíl upozorňovat na rizika spojená s emisemi z dopravy. "Mnoho lidí se mylně domnívá, že jsou v autě chráněni před škodlivými látkami více, než kdyby se po městě pohybovali bez auta," uvedl koordinátor projektu Lukáš Eršil a dodal, že podle výsledků je to právě naopak.

Měření se uskutečnilo na trase mezi Kačerovem a Karlovým náměstím. Při cestě pěšky a metrem bylo naměřeno průměrně 27.600 škodlivých částic na centimetr krychlový, při cestě autem to bylo 51.600. Zásadní je podle Vojtíška vzdálenost od zdroje znečištění - při pohybu přímo na silnici, byť uzavřen v autě, je člověk vystaven mnohem větší zátěži, než když jde o pár ulic vedle dopravní tepny. "Každých pár desítek metrů v tom hraje velkou roli," uvedl Vojtíšek. Při pohybu městem je tak podle něj dobré vybírat trasu vzdálenější od rušných ulic.

Horší než v metru je situace u autobusů či tramvají v případě, kdy sdílejí stejné komunikace jako auta. Výhodou některých vozů MHD je podle vědce větrání střechou, kterou se dovnitř dostane menší množství zplodin. Škodliviny se nacházejí i v tunelu metra, i když je jich mnohem méně. Můžou se tam dostat přes ventilaci, například v případě linky metra C z magistrály.

Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) uvedl, že město se snaží nakupovat vozy MHD s co nejmenšími emisemi a nasazovat je v oblastech s vysokým provozem a přítomností obytných domů. Například v ulici V Holešovičkách by podle něj v létě mělo jezdit 40 procent spojů s emisní normou Euro 6, nyní je to asi 15 procent. Vojtíšek potvrdil, že podle jeho měření mají nově nakupované autobusy dopravního podniku výrazně menší emise než průměrné osobní auto.

Praha je po Ostravě druhým nejznečištěnějším městem v zemi, přičemž až 85 procent znečištění produkuje doprava. Pro zdraví nejškodlivější jsou mikroskopické částice, které jsou okem neviditelné a podle Vojtíška se jim lidský organismus neumí bránit. V nose se nezachytí, takže pronikají do plicních sklípků a dále do krevního oběhu. Mohou vést k rakovině, kardiovaskulárním či neurologickým potížím. Podle statistického odhadu zemře v ČR kvůli znečištěnému ovzduší předčasně asi 10.000 lidí.

Nové vedení hlavního města si zlepšování kvality ovzduší vytyčilo jako jeden z důležitých bodů programu. Chystá se obnovit například plán zavedení nízkoemisní zóny, která by povolila vjezd do širšího centra města jenom autům s menšími emisemi. Rada prověří také možnost zpoplatnění vjezdu do centra a schválila zavedení MHD zdarma v době smogových situací. V plánu je také vyhláška zakazující topení uhlím.