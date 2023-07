Auto najelo do demonstrantů v centrálním Izraeli, tři lidé byli zraněni

Jeruzalém - V centrálním Izraeli dnes večer najelo auto do davu demonstrantů a tři lidi lehce zranilo, píše agentura Reuters s odkazem na izraelskou policii. Ta později podle listu Haarec oznámila, že podezřelého řidiče zadržela.

Záběry incidentu zveřejnila izraelská média. Je na nich vidět, jak vůz najíždí do skupiny demonstrantů, kteří zablokovali dálnici. List Haarec s odvoláním na dvě z obětí uvedl, že demonstranti byli zraněni lehce. "Byl to úmyslný útok vozidlem, to auto prostě letělo proti nám," uvedl jeden z demonstrantů. Krátce po incidentu policie oznámila, že řidiče zadržela. Jde podle ní o člověka ve věku kolem 20 let. Vyšetřování incidentu pokračuje.

V Izraeli dnes propukly další hromadné demonstrace proti kontroverzní soudní reformě poté, co parlament schválil její klíčovou část, jež omezuje pravomoci nejvyššího soudu ve prospěch vlády. Opozice hlasování bojkotovala. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnešní hlasování označil za nutný krok pro demokracii a vyjádřil naději, že do konce listopadu dosáhne dohody s opozicí o dalších částech reformy.