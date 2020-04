Autisté jsou ve Španělsku kvůli úlevám terčem hněvu, píše Reuters

Madrid - Španělka Susana Cristová a další rodiče autistických dětí to teď během přísné koronavirové karantény vůbec nemají jednoduché a kromě omezení plynoucích z domácí izolace se musí navíc potýkat s urážkami, napadáním, a dokonce s pokutami. Lidé s autismem totiž na rozdíl od ostatních občanů mají díky nařízení vlády povolené procházky, jen málokdo ale o tom ví. A tak rodiče nebo asistenti venku často slýchají nadávky nebo na ně chodí udání úřadům, napsala agentura Reuters.

Vycházky pro lidi s autismem vláda povolila teprve týden po vyhlášení nouzového stavu a tato informace se k velké části občanů nedostala, často o této výjimce neví ani policie. "Sousedé z okolních věžáků nám nadávají a fotí si nás," popisuje 36letá Cristová klasický průběh procházek se čtyřletou dcerou Olivií, kterou odpoledne bere na blízkou zahradu. "Jeden dokonce zavolal policii."

Pro to, aby lidé s autismem mohli být v klidu a rozvíjet se, potřebují tělesné podněty. "Je to velice obtížné, protože autismus je často neviditelný hendikep," říká Beatriz Garcíaová ze sdružení na podporu autistů. "Lidé prostě nedokážou pochopit, že takový člověk je na procházce ze zdravotních důvodů."

Ve Španělsku má poruchu autistického spektra diagnostikovanou asi 450.000 lidí. "Jedna paní na nás křičela z balkónu, že ona by se teď taky chtěla se svým přítelem procházet venku," popisuje 22letá Irene Donosová, která má kvůli tomu strach doprovázet na každodenní procházce svého mladšího bratra. "Marco je vysoký, vypadá zdravě. Když máme roušky, tak není poznat, že jsme sourozenci ani to, že je jiný," říká Donosová, podle níž by narušení denní rutiny pro bratra znamenalo hrozbu zhoršení jeho stavu.

Sdružení na podporu autistů vyzvalo koncem března všechny, aby incidenty hlásili. Podle něj se zatím 40 procent nahlášených případů týkalo toho, že autisté a jejich doprovod venku museli řešit údajné přestupky s policií nebo toho, že na ně někdo slovně útočil.

Kromě nadávek se ale rodiče autistických dětí potýkají i s tím, že se stav jejich potomků zhoršuje a plody často dlouholeté terapie přicházejí vniveč. Například čtyřletá Olivia díky náročné terapii začala používat první slova a místo chronické spánkové poruchy spala každou noc deset hodin. Teď v karanténě se jí ale problémy se spánkem vrátily.

"Tahle karanténa zničila výsledky několika let práce, terapie a osobních obětí... Pro Olivii je naprosto nezbytné poznávat svět svými smysly," říká Cristová. "Vydržíme to tak dlouho, jak bude potřeba. A jestli díky tomu, že si lidé přečtou tenhle příběh, ušetříme obtěžování byť jen tři děti, budu šťastná," dodává.