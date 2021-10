Auta Hyundai už budou brzy schopná “krabího” pohybu

Lidé, kteří mají problémy s podélným parkováním mezi vozidla zaparkovaná u obrubníku, ale také řidiči rozvážející zásilky ve stísněných městských uličkách určitě ocení technologii, kterou představil výrobce dílů pro automobilový průmysl Hyundai Mobis.

Tato součást korejského průmyslového koncernu v tiskové zprávě informovala, že dokončuje vývoj svého systému e-corner. Jedná se o modul, který má v sobě zahrnuto řízení, odpružení, brzdění a dokonce také pohon každého jednotlivého kola.

Jedná se pochopitelně o systém, který je použitelný v automobilech s plně elektrickým pohonem. Mezi volantem, brzdovým pedálem a dalšími ovládacími prvky ve voze totiž není žádná mechanická vazba.

Jednou z hlavních výhod je pak možnost natáčet kola v úhlech 0-90 stupňů. To pak dovoluje také jízdu “bokem” v takzvaném “krabím módu”. Klasický způsob řízení kol v současných vozech nabízí obvykle možnost natočení jen do třiceti stupňů.

Koncept tohoto systému Hyundai Mobis představil na výstavě CES již v roce 2018. Nyní už je vývoj v takové fázi, že by měl být připraven pro sériové nasazení v užitkových elektromobilech značky Hyundai připravovaných na rok 2023. O další dva roky později už by měl být schopen nasazení také do autonomních aut.

Autonaelektřinu.cz