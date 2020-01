Auta bez technické kontroly bude asi možné snáze odtahovat z ulic

Praha - Vlastníci silnic a veřejných parkovišť zřejmě budou mít širší práva odstraňovat z nich odstavené automobily. Budou moci nechat odtáhnout také vozidla, která nebudou mít déle než půl roku platnou technickou prohlídku. Novelu zákona poslanců ANO dnes schválila Sněmovna. Podpořilo ji 179 přítomných poslanců. Nyní ji dostane k projednání Senát. Podle současného zákona je možné nechat odtáhnout vrak auta pouze v případě, že má silně poškozenou karoserii nebo mu chybí motor.

Předkladatelé, mezi nimiž je i bývalý ministr dopravy Dan Ťok, poukázali v důvodové zprávě na to, že za současného stavu se silnice a veřejná parkoviště mohou stávat místem pro bezplatné uskladnění nepotřebného a často zcela opuštěného majetku. Zástupkyně předkladatelů Zuzana Ožanová (ANO) dnes řekla, že většina odstavených vozidel nesplňuje definici vraku v souladu se zákonem. Neexistuje ani zákaz stání vozidel na pozemních komunikacích bez platné technické kontroly, uvedla.

Novela předpokládá, že vlastník komunikace by provozovatele automobilu nejprve vyzval, aby vozidlo podrobil pravidelné technické prohlídce, nebo je odstavil jinam. Pokud by provozovatel nereagoval, mohl by odstranit vůz na náklady provozovatele až po dvou měsících. Provozovatele by také musel informovat o tom, kde si může automobil vyzvednout. V případě, že by provozovatel o vozidlo nejevil zájem, vlastník komunikace by je mohl vydražit, případně nechat zlikvidovat.

Sněmovna do předlohy vložila i návrh Jana Čižinského (KDU-ČSL) a dalších poslanců z jiných stran, který umožní snazší obnovování parkovacích oprávnění v parkovacích zónách. Obce budou mít právo nahlížet do patřičných registrů a samy si ověřovat údaje o žadatelích. "Významným přínosem této změny nejen pro obce, ale zejména pro běžné občany bude odpadnutí zbytečných návštěv úřadů za účelem doložení trvání nároku na parkovací oprávnění, což je i cílem elektronizace veřejné správy," uvedli poslanci ke svému návrhu.

Sněmovna odložila zákaz tranzitní dopravy po místních silnicích

Zavedení zákazu tranzitní dopravy po místních silnicích se odkládá. Poslanci jej chtějí ještě upravit kvůli výhradám ministerstva dopravy a dopravců. Sněmovna o tom dnes rozhodla před závěrečným schvalováním novely, která by podle původního záměru měla zakázat či omezit kamionům předjíždění na dálnicích. Podle kritiků jsou tyto změny nadbytečné. Návrh na zamítnutí novely ale Sněmovna neschválila.

Zákaz tranzitní dopravy po silnicích druhé a třetí třídy by se měl podle návrhu Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) týkat kamionů o hmotnosti nad 12 tun. Podle Milana Adamce (ODS) či Mariana Jurečky (KDU-ČSL) chybí analýzy dopadů tohoto opatření. Jurečka v souladu s námitkami dopravců upozornil na to, že řidiči kamionů by v některých oblastech museli najet desítky kilometrů navíc, což by mělo i své ekonomické důsledky.

Nedostatky úpravy, která by prý neúměrně zatížila silnice první třídy včetně jejich průtahů městy, připustil již dříve i náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva. Změna by znamenala i to, že zhruba 50.000 kilometrů silnic druhé a třetí třídy by bylo nutné označit zhruba 300.000 informačních značek.

Původní poslanecký návrh novely počítá se zákazem předjíždění pro kamiony a nákladní vozy v pracovní dny od 06:00 do 22:00. Restrikce by se podle předlohy vztahovala na řidiče automobilů o hmotnosti nad 3,5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů. Zákaz by mohl postihnout i automobily s přívěsem či vozidla integrovaného záchranného systému. Proti plošnému zákazu protestovali nákladní dopravci i provozovatelé karavanů. Poslanci proto navrhli různé časové úpravy zákazu.

O možném zákazu jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích se mluví od konce loňského roku v souvislosti s kolapsem na modernizovaném úseku D1 na Vysočině.