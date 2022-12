Sydney - Australští vědci přišli na to, že samice hadů mají klitoris, čímž vyvrátili dlouholetý předpoklad, že tomu tak není. Na svém webu o tom informuje BBC, podle které může objev pomoci změnit pohled na hadí sex.

Hadí penisy vědci studují už desítky let, ale pohlavní orgány samic podle nich dosud byly přehlížené. "Byla to kombinace toho, že ženské genitálie jsou tabu a neschopnosti vědců je najít," popisuje některé z příčin výzkumnice Megan Folwellová. které se hadí klitoris podařilo vypátrat v ocasu samic.

Podle studie zveřejněné v odborném časopise Proceedings of the Royal Society B Journal mají hadí samice klitorisy dokonce dva - oddělené tkání a skryté na spodní straně ocasu. Skládají se hlavně z nervů, kolagenu a červených krvinek.

Folwellová začala po hadím klitorisu pátrat, protože se jí nezdálo, že by ho na rozdíl od tolika jiných zvířat neměli. "Prostě jsem se musela podívat, jestli to tam je, jestli to jen někdo nepřehlédl," vysvětlila. Genitálie poprvé našla u zmije a posléze i u osmi dalších druhů.

Objev může podle BBC přispět ke tvorbě nových teorií o hadím sexu, jejichž součástí může teď být i schopnost samic cítit rozkoš. Až dosud totiž podle Folwellové měli vědci za to, že hadí sex je především o samčí agresi a donucení.