Australští hasiči se snaží zachránit lidi uvízlé na plážích

Sydney - V Austrálii začala rozsáhlá záchranná operace na pomoc tisícům lidí, kteří před ničivými požáry uprchli na pláže, kde strávili i Silvestra. Do akce se zapojily také vojenské lodě a letadla, aby přepravily humanitární pomoc a pomohly vyhodnotit škody, uvedla dnes agentura AFP. Během posledních 48 hodin zahynuli čtyři lidé a pět dalších se pohřešuje. Nekontrolované požáry nadále sužují jihovýchod kontinentu. Plameny zničily nejméně dvě školy a desítky dalších domů, z některých vesnic nezbylo nic jiného než dýmající ruiny, uvedla AFP.

Od září při požárech v Austrálii zemřelo 14 osob. Oheň také zničil více než 1000 domů a poškodil porosty na 5,5 milionu hektarů, což je rozloha přesahující polovinu Česka.

Podle serveru BBC News popelem lehly dvě stovky domů na pobřeží. Podle policie o život přišel třiašedesátiletý muž a jeho devětadvaceti1letý syn, kteří se opozdili ve snaze zachránit své domácí a zemědělské vybavení. Další mrtvý muž byl nalezen ve vyhořelém autě v časných ranních hodinách Nového roku.

Podle informací z několika turistických oblastí tisíce turistů i místních obyvatel o silvestrovském večeru uvízly na plážích obklopených plameny. Požáry způsobily četné výpadky elektřiny, telefonického spojení a internetu.

Hasiči čelí velkým potížím při záchraně zraněných v izolovaných oblastech. "Do určitých místech není přístup ani po silnici, ani letadlem, je to příliš nebezpečné. Nemůžeme se tam dostat a lidé odtud nemohou odejít," uvedl náčelník hasičů ve státu Nový Jižní Wales Shane Fitzsimmons. Vojáci se podle AFP obávají, že může trvat i několik dní, než se dostanou do velmi odlehlých lokalit.

Dobrá zpráva přišla z letoviska Mallacoota, kde čtyři tisícovky lidí, uvízlých na pláži, za pomoci hasičských vozů uniklo plamenům bez zranění. "Na konci této operace se hasiči dočkali potlesku ve stoje," poznamenal v televizi ABC šéf záchranářů ve státu Victoria Andrew Crisp.

Radost však trvala u mnoha místních obyvatel jen krátce, protože zjistili, že jejich domy lehly popelem. Město by také mohlo zůstat odříznuté od světa ještě několik týdnů. Začaly proto shozy potravin a během dneška by měla připlout loď naložená zásobami na dva týdny.

Pokles extrémních teplot a zeslábnutí větru by hasičům mělo dopřát chvilku oddechu, ale od soboty se očekávají opět podmínky příznivé pro šíření ohně. Úřady se obávají hlavně nových požárů v horských oblastech. "Hodně lidí je v horách na dovolené," varoval Crisp a ujistil, že hašení těchto požárů bude mít prioritu.