Australský golfista Smith vyhrál po skvělém finiši 150. British Open

St. Andrews (Británie) - Golfista Cameron Smith vyhrál po skvělém finálovém kole jubilejní 150. ročník British Open. Svůj první major titul slavil v St. Andrews díky celkovému skóre -20 a stal se prvním australským vítězem turnaje po 29 letech.

Osmadvacetiletý Smith ztrácel před nedělním kolem čtyři rány na vedoucí duo Rory McIlroy ze Severního Irska, Viktor Hovland z Norska. Finálovou osmnáctku obešel s osmi ranami pod par, blýskl se mimo jiné pěti birdie v řadě a vyhrál o ránu před Američanem Cameronem Youngem. Vítěz čtyř majorů McIlroy skončil se skóre -18 třetí a Hovland (-14) na děleném 4. místě.

"To byl senzační týden. Zahrát si stopadesáté The Open a odejít jako vítěz je jako sen. Nikdy jsem si nemyslel, že se dostanu takhle daleko," řekl Smith při vyhlašování. Při pohledu na své jméno mezi vítězi slavného turnaje zjihl. "Je to neskutečné, že tam jsem. Nemám slov," dodal.

Rodák z Brisbane prožívá životní sezonu. V lednu Smith ovládl na Havaji Turnaj šampionů s rekordním skóre 34 úderů pod par. V březnu se radoval z triumfu na The Players Championship, považovaným za pátý major. Skutečný major vyhrál nyní na The Open a převzal tradiční Klaretový džbán. Na konto si připsal 2,5 milionu dolarů (asi 61,5 milionu korun).

Smith zahrál na první devítce dvě birdie a pořád byl daleko za McIlroyem. Od desáté do čtrnácté jamky ale zapsal pět birdie po sobě a dostal se o ránu do čela. Na sedmnáctce zachránil par a těžil z faktu, že vítěz British Open z roku 2014 McIlroy nedokázal proměňovat šance.

Na závěrečné osmnácté jamce zahrál Young eagle a Smithe vyrovnal, ale Australan vzápětí zvládl krátký pat do birdie a musel čekat, jestli se eagle nepodaří McIlroyovi. Fanoušci si přáli rozstřel a při druhé McIlroyově ráně skandovali: "Do jamky!" Míček do ní ale nespadl a Smith zvítězil.

"Měl jsem velkou šanci získat další major titul, ale nedokázal jsem to," řekl McIlroy, který se naposledy radoval před osmi lety. Ve finálovém kole trefoval greeny, jenže neproměňoval paty. Buď míček do jamky nedojel, nebo ji minul. "Jsem zklamaný, ale prohrál jsem s lepším hráčem. Zahrát ve finále v St. Andrews 64 ran je sakra dobré," vyzdvihl.

Před Smithem naposledy vyhrál The Open z Australanů slavný Greg Norman, který je aktuálně v golfu za "zlého muže", jelikož je šéfem konkurenční série LIV Golf a do St. Andrews ho nepozvali. Norman vyhrál poprvé v roce 1986 v Turnbery a podruhé v roce 1993 v Royal St George.

The Open Championship, golfový turnaj kategorie major v St. Andrews v Británii

(par 72, dotace 14 milionů dolarů):

1. Smith (Austr.) 268 (67+64+73+64), 2. Young (USA) 269 (64+69+71+65), 3. McIlroy (Sev. Ir.) 270 (66+68+66+70), 4. Fleetwood (Angl.) 274 (72+69+66+67), Hovland (Nor.) 274 (68+66+66+74), 6. Harman 275 (73+68+68+66), D. Johnson (oba USA) 275 (68+67+71+69).