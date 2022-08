Australský cyklista Vine si dojel po dvou dnech pro další vítězství na Vueltě

Colláu Fancuaya (Španělsko) - Australský cyklista Jay Vine si po dvou dnech dojel pro další vítězství na Vueltě. Člen týmu Alpecin-Deceuninck vyhrál horskou 8. etapu po samostatném úniku a navázal na triumf ze čtvrtka. Belgičan Remco Evenepoel dojel pátý a zůstává v červeném trikotu lídra.

Šestadvacetiletý Vine je zatím v 77. ročníku Vuelty specialistou na dojezdy na kopec. Dosud nepříliš známý cyklista si tímto způsobem připsal ve čtvrtek první profesionální vítězství a dnes přidal další ve stoupání na Colláu Fancuaya. Z vedoucí skupiny zaútočil šest kilometrů před cílem a po 154,5 km dojel první s náskokem 43 sekund před Španělem Marcem Solerem a Estoncem Reinem Taaramäem.

"Je to úžasné. Díky tomu prvnímu vítězství jsem získal mnohem více sebevědomí. Zbavil jsem se tlaku a dnes pro mě bylo mnohem samozřejmější jet v první skupině," uvedl Vine, jenž si vysloužil profesionální angažmá v Alpecinu předloni díky úspěchu v programu akademie Zwift na virtuální cyklistické platformě. "Opravdu jsem si to užíval, byl to zábavný den," dodal nový vedoucí muž vrchařské soutěže.

Na pátém místě s odstupem 1:20 minuty dorazil do cíle v trojici společně se Španělem Enricem Masem a Slovincem Primožem Rogličem lídr Evenepoel, jemuž v úvodu závěrečného kopce rozjížděl tempo i mistr světa Francouz Julian Alaphilippe, kolega z týmu Quick-Step Alpa Vinyl. Stejné je i celkové pořadí: dvaadvacetiletý Belgičan vede o 28 sekund před Masem a 1:01 minuty před vítězem minulých tří ročníků Rogličem.

"Najel jsem čas na spoustu soupeřů kromě těch nejdůležitějších, Primože a Enrica. Ale bylo fajn vidět Primože zase silného, je to dobré pro závod," řekl Evenepoel na adresu slovinského obhájce prvenství, jehož přípravu ovlivnilo zranění z pádu na Tour de France. "Můj tým byl dnes super a měli jsme to pod kontrolou od startu, což nebylo jednoduché. Cítil jsem se v pohodě a doufám, že si dobře odpočinu, protože zítra budu potřebovat opět čerstvé nohy."

Svůj nejlepší výsledek při debutu na Grand Tour zaznamenal Vojtěch Řepa. Český cyklista, jenž se ve všech předchozích etapách umístil v druhé stovce, dnes dojel na 47. pozici s odstupem 6:56 minuty za vítězem. Celkově mu patří 104. příčka.

Také v neděli čeká na cyklisty cíl na kopci, po 171,4 km vyvrcholí 9. etapa na Les Praeres Nava.

Cyklistický etapový závod Vuelta - 8. etapa (La Pola Llaviana - Yernes y Tameza, 154,5 km) 1. Vine (Austr./Alpecin-Deceuninck) 4:05:26, 2. Soler (Šp./SAE Emirates), 3. Taaramäe (Est./Intermarché-Wanty-Gobert) oba -43, 4. Pinot (Fr./Groupama-FDJ) -47, 5. Evenepoel (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl), 6. Mas (Šp./Movistar), 7. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) všichni -1:20, 8. S. Yates (Brit./BikeExchange-Jayco), 9. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) oba -1:33, 10. Reichenbach (Švýc./Groupama-FDJ) -1:42, ...47. Řepa (ČR/Kern Pharma) -6:56. Průběžné pořadí: 1. Evenepoel 29:28:19, 2. Mas -28, 3. Roglič -1:01 4. Rodríguez -1:47, 5. Geoghegan Hart (Brit./Ineos Grenadiers) -1:54, 6. Ayuso (Šp./SAE Emirates) -2:02, 7. S. Yates -2:05, 8. Almeida (Portug./SAE Emirates) -2:44, 9. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) -2:51, 10. O'Connor (Austr./AG2R-Citroën) -2:59, ...104. Řepa -1:04:55.