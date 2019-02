Canberra - Za kybernetický útok, jehož terčem se tento měsíc stal počítačový systém australského parlamentu, je zřejmě odpovědná cizí státní moc. Dnes to řekl australský premiér Scott Morrison, konkrétní stát ale nejmenoval. Podle analytiků by pravděpodobným pachatelem napadení, které přišlo jen několik týdnů před volbami do tamního parlamentu a zasáhlo i počítačové sítě některých australských politických stran, mohla být Čína, Rusko, nebo Írán, napsala agentura Reuters.

"Naši kybernetičtí experti se domnívají, že za tuto škodlivou aktivitu je zodpovědný sofistikovaný státní aktér," řekl Morisson v parlamentu. Poslancům, členům vlády i samotnému šéfovi kabinetu bylo již dříve řečeno, aby si poté, co 8. února australské úřady odhalily napadení parlamentních počítačů, okamžitě změnili hesla.

Podle premiéra útočníci napadli i počítačové systémy některých politických stran - Liberálů, Sociálnědemokratické a Národní strany. Morrison nicméně dodal, že nebylo zjištěno ovlivňování voleb. Australané mají hlasovat o obsazení parlamentu v polovině května.

Podle některých médií je původcem útoku Čína, napsala agentura AFP. Z oficiálních kruhů ale na Peking nikdo neukázal.

Vztahy mezi Austrálií a Čínou se zhoršily od roku 2017 poté, co Canberra obvinila Peking, že se vměšuje do jejích vnitřních záležitostí. Napětí se ještě zvýšilo před několika měsíci, když Austrálie zakázala čínské firmě Huawei účast na projektu komunikační sítě nové generace 5G a tento měsíc zrušila vízum prominentnímu čínskému obchodníkovi.