Austrálie touží na fotbalovém MS po historickém úspěchu, vyzve Messiho Argentinu

Ilustrační foto - Utkání skupiny D Austrálie - Dánsko na fotbalovém MS v katarské Vakře, 30. listopadu 2022. Mathew Leckie (vpravo) z Austrálie střílí gól. Australia's Mathew Leckie scores his side's first goal during the World Cup group D soccer match between Australia and Denmark, at the Al Janoub Stadium in Al Wakrah, Qatar, Wednesday, Nov. 30, 2022. (AP Photo/Thanassis Stavrakis) ČTK/AP/Thanassis Stavrakis