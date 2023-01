Australian Open startuje se 14 českými tenisty, vrací se Djokovič

Melbourne - Se čtrnácti českými zástupci a navrátivším se Srbem Novakem Djokovičem začne v pondělí v Melbourne první tenisový grandslam sezony Australian Open. Titul obhajuje Španěl Rafael Nadal, ženský trůn po domácí Ashleigh Bartyové je volný, favoritkou je světová jednička Polka Iga Šwiateková. Nejvýše nasazenou Češkou je turnajová patnáctka Petra Kvitová, o pět míst níže je loňská čtvrtfinalistka Barbora Krejčíková. Turnaj vyvrcholí finálovými duely 28. a 29. ledna.

Českých tenistek je v soutěži jedenáct, muži se představí tři. Finalistka z roku 2019 Kvitová vyzve v úvodu Belgičanku Alyson van Uytvanckovou a ve třetím kole by mohla narazit na Krejčíkovou. Dvojnásobná vítězka předloňského Roland Garros zahájí turnaj proti jiné krajance Sáře Bejlek.

Z nasazených Češek figurují v pavouku Marie Bouzková (25.) a Karolína Plíšková (30.). O úspěch zabojují také Kateřina Siniaková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Tereza Martincová či talentované sestry Linda a Brenda Fruhvirtovy. Patnáctiletá Brenda bude nejmladší účastnicí turnaje, debut v hlavní fázi grandslamu si vybojovala po dvou obratech v kvalifikaci.

Česká mužská jednička Jiří Lehečka bude čelit v úvodu Chorvatovi Bornu Čoričovi a má pátý pokus na to probojovat se do druhého kola grandslamu. Těžký los má Tomáš Macháč, kterého čeká světová trojka Casper Ruud z Norska. Kvalifikant Dalibor Svrčina bude v hlavní části grandslamu debutovat.

Djokovič vloni nemohl obhajovat titul, neboť byl z Austrálie vyhoštěn, protože přiletěl bez povinné vakcinace proti covidu-19. Nyní může získat v Melbourne jubilejní desátý triumf a 22. grandslamový titul, kterým by vyrovnal rekord úřadujícího šampiona Australian Open Nadala.

"Vloni jsem byl zatažený do celosvětové mediální smrště s čímkoliv, co se týkalo covidu nebo vakcíny. Stal jsem se světovým padouchem, což pro mě jako sportovce bylo těžké. Nakonec se to uklidnilo, ale stopy to zanechalo," řekl Djokovič. "Nevěděl jsem, zda to ovlivní mou hru. Nebylo snadné se psychicky sebrat a restartovat," doplnil nasazený hráč číslo čtyři, který se dobře naladil triumfem na turnaji v Adelaide.

Počítat se musí i s loňským finalistou Rusem Daniilem Medveděvem, Norem Ruudem či domácím bouřlivákem Nickem Kyrgiosem. Světová jednička a vítěz US Open Španěl Carlos Alcaraz se omluvil kvůli zranění zadního stehenního svalu. Otazník visí nad formou Nadala, který měl ve druhé polovině loňské sezony zdravotní potíže a v nové prohrál oba zápasy na United Cupu. Po Britovi Cameronu Norriem nestačil ani na Australana Alexe de Minaura.

"Je pravda, že jsem posledních pár měsíců nebyl moc schopný hrát a první dva duely v Sydney jsem prohrál. S přípravou ale nejsem nespokojený. Potřebuji jen něco vyhrát. Hodně teď trénuji a myslím, že jsem v dobré formě," uvedl Nadal.

Mezi ženami chybí vládkyně předchozích dvou ročníků. Bartyová ukončila kariéru, vítězka z roku 2021 Naomi Ósakaová zase přerušila kariéru kvůli těhotenství. Favoritkou bude současná jednička Šwiateková. Jednadvacetiletá Polka triumfovala vloni na Roland Garros, US Open a vyhrála na okruhu WTA 67 zápasů.

Kvůli zranění ramene se sice odhlásila z druhého turnaje v Adelaide a na United Cupu prohrála se světovou trojkou Američankou Jessicou Pegulaovou, v Melbourne by však už měla být fit. "V tom utkání jsem se cítila bezmocně, protože jsem to fyzicky ani psychicky nebyla schopná vyřešit. Cítím, že před Australian Open na tom budu lépe," podotkla Šwiateková.

Hlavními konkurentkami jí budou vedle Pegulaové další Američanka Cori Gauffová, světová dvojka Uns Džábirová z Tuniska, Francouzka Caroline Garciaová či vítězka prvního turnaje v Adelaide Běloruska Aryna Sabalenková. Všechny by mohly získat první grandslamový titul v kariéře.

Hrát se bude o rekordní dotaci, pořadatelé rozdělí mezi účastníky 76,5 milionu australských dolarů (zhruba 1,9 miliardy korun). Vítězové dvouher získají 2,97 milionu dolarů (zhruba 46 milionů korun), poražení finalisté 1,6 milionu.