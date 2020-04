Australian Open je pojištěné proti pandemii, ale jen do července

Melbourne - Organizátoři Australian Open měli štěstí, svůj turnaj stihli jako dosud jediný grandslam v sezoně odehrát ještě před začátkem koronavirové krize. Nyní ale řeší, jak se pojistit pro případ zrušení dalších ročníků: jejich současné pojištění, jež zahrnovalo i finanční dopady pandemie, totiž vyprší v červenci.

Kvůli globální zdravotní situaci se začátkem března zastavila tenisová sezona, což mělo vedle turnajů ATP a WTA důsledky i pro nejprestižnější grandslamy. Květnové Roland Garros bylo odloženo na podzimní termín a červencový Wimbledon byl zrušen.

Ztráty z nekonání turnaje na londýnské trávě pomohla organizátorům zmírnit pojistka, kterou uzavřeli po epidemii SARS v roce 2003. Díky ní dostanou náhradu škody alespoň ve výši 100 milionů liber (3,1 miliardy korun), i když letos očekávali příjmy ve výši 250 milionů liber (7,8 miliardy korun).

A podobně pojištěni byli i Australané. "Vedle Wimbledonu máme jako jedna z mála sportovních organizací pojištění proti pandemii. V červenci tohoto roku ale vyprší," řekl šéf organizace Tennis Australia Craig Tiley listům The Age a Sydney Morning Herald.

Vzhledem k tomu, že kvůli globální povaze tenisu hrozí, že se sezona letos nerozjede a pauza se může teoreticky protáhnout až do začátku příštího roku, musejí Australané vyřešit způsob, jak se proti případnému nekonání svého klíčového turnaje pojistit.

"Máme dvě pojistky - rezervní fond a k tomu pojištění. Protože rezervní fond by nedokázal pokrýt všechny ztráty. Nyní s naší pojišťovnou řešíme, co přinese budoucnost. A je to zajímavé, protože pojišťovny budou muset udělat rozhodnutí - budou pojišťovat proti pandemii?" řekl Tiley.

Australian Open se koná tradičně na začátku sezony v lednu a Tiley si uvědomuje, že by mohlo představovat návrat k tenisu po dlouhé pauze od letošního března.

"To by se nám líbilo. Je to jedna z možností. Další možností je vrátit se bez diváků. Pak je tu alternativa hrát v jiné části roku a pak ta nejhorší možnost, že Australian Open bude až v roce 2022. Musíme se připravit na všechny alternativy a postavit na ně finanční model. Naštěstí jsme letošní turnaj odehráli, takže máme nějaké peníze, ale ty rychle dojdou, pokud nebudeme mít příjmy," dodal šéf australského tenisu.