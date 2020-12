Australian Open by kvůli koronaviru mělo začít až v únoru

Melbourne - Úvodní tenisový grandslam roku Australian Open by měl kvůli přísným opatřením proti šíření koronaviru v zemi začít až 8. února, což je o tři týdny později, než byl původní plán. Uvedl to šéf turnaje v Melbourne Craig Tiley v dopise hráčům, který dnes citovaly australské deníky The Age a Sydney Morning Herald.

"Chvíli to trvalo, ale skvělá zpráva je, že podle všeho budeme moct uspořádat Australian Open od 8. února," napsal Tiley. Všichni účastníci turnaje budou před startem muset projít dvoutýdenní karanténou, která je v Austrálii povinná.

Pokud budou mít tenisté v izolaci negativní test na koronavirus, mohou během karantény trénovat. Testováni budou během 14 dnů celkem pětkrát. Mimo hotelový pokoj mohou denně strávit maximálně pět hodin.

Letos se Australian Open odehrálo ještě před nástupem koronavirové pandemie, která pak ovlivnila celou sezonu. Obvykle druhý grandslamový turnaj roku Roland Garros se uskutečnil až jako poslední v netradičním podzimním termínu, Wimbledon byl zrušen bez náhrady a US Open se konalo v mírně okleštěné podobě. Na všech turnajích se tenisté museli smířit s pobytem v uzavřené "bublině".