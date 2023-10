Austin varoval před rozšířením bojů Izraele a Hamásu, USA by neváhaly

Washington - Americký ministr obrany Lloyd Austin dnes prohlásil, že Spojené státy by se nerozpakovaly zasáhnout, pokud by nějaká organizace či země chtěla rozšířit konflikt mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás. Informovala o tom agentura AFP.

"Existují obavy z výrazného stupňování útoků na naše vojáky a občany po celém (blízkovýchodním) regionu," řekl šéf Pentagonu v pořadu americké televize ABC This Week. "Těm, kdo by se pokoušeli konflikt rozšířit... radíme, aby to nedělali. Máme právo se bránit a nebudeme se rozpakovat podle toho jednat," dodal.

Austin se tak vyjádřil krátce poté, co Pentagon oznámil posílení své vojenské přítomnosti v regionu v reakci na "stupňování napětí ze strany Íránu a jeho spojenců v poslední době". Spojené státy na Blízký východ vyšlou další systémy protiletecké obrany THAAD a Patriot, v pohotovosti a připraveni na případný přesun do oblasti budou i další američtí vojáci. USA do východního Středomoří už také vyslaly dvě letadlové lodě.

Íránský ministr zahraničí Hosejn Amírabdolláhján dnes varoval, že situace na Blízkém východě se může "vymknout kontrole", pokud Izrael a Spojené státy "okamžitě neukončí zločiny proti lidskosti a genocidu v Pásmu Gazy".

Leteckou základnu Ajn al-Asad v západním Iráku, kde působí američtí vojáci a jiné mezinárodní síly, dnes zasáhly rakety. Uvnitř základny byl slyšet jeden výbuch.