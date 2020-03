Austin rozhodl dvěma góly o výhře Kladna nad Mladou Boleslaví 3:2

Kladno - Hokejisté posledního Kladna porazili v 51. kole extraligy doma Mladou Boleslav 3:2 a v boji o udržení se bodově dotáhli na třináctý Litvínov. Právě na jeho ledě se Rytíři představí v závěrečném dějství v pátek a vítěz tohoto duelu se v nejvyšší soutěži zachrání. Dvěma brankami včetně vítězné trefy z 51. minuty rozhodl zápas Brady Austin, který 17 góly v sezoně vyrovnal střelecký rekord obránců v samostatné české extralize. Ten drží Martin Ševc, současný hráč Mladé Boleslavi jej stanovil v sezoně 2006/07 právě v dresu Kladna.

Kladenští nastoupili ve speciálních černých dresech a Nadační fond Rytířů Kladno Knights Foundation podpořil Dětské kardiocentrum Motol a Vězeňskou službu České republiky. V první komerční přestávce navíc diváci zasypali ledovou plochu plyšáky zakoupenými na podporu charitativní akce.

Domácí začali aktivně, do šancí se dostali Vampola a Hajný. V páté minutě se ujali Rytíři vedení. O'Donnellovu ideální přihrávku usměrnil za Peterse Redlich, který se po předchozím gólovém půstu trvajícím 23 zápasů trefil podruhé za poslední tři duely.

Postupně začali hrozit i hosté. Při Zbořilově šanci zasáhl Brízgala, který stejně jako v minulém duelu v Brně nahradil Godlu. Kladenská jednička při potížích se zraněním nebyla ani na lavičce. Při Hrbasově vyloučení přerušil přesilovku faulem Kaut a hosté potom při své zkrácené výhodě udeřili. Po Pláňkově přihrávce zamířil do odkryté branky Kašpar.

V úvodu druhé části měl možnost vrátit vedení Rytířům Lakos, ale minul. V 26. minutě se radoval Bruslařský klub. Při signalizované výhodě objel Kašpar branku a zasunul puk k levé tyči dříve, než stačil Brízgala přesunout beton.

Hosté se ubránili při Ševcově trestu, potom neproměnil únik O'Donnell, ale v 35. minutě ale už Kladno vyrovnalo. Zikmund našel Austina, který trefil odkrytou branku a byl to už 16. gól kanadského beka v sezoně. Odpovědět mohli Klepiš i Ševc.

V úvodu třetí třetiny zahrozil Machač. Při Kašparově vyloučení čelil Peters několika nebezpečným pokusům při tlaku Rytířů a nejaktivnějším střelcem byl O'Donnell, ale skóre se nezměnilo.

Kladno zůstalo v náporu a v 51. minutě se radovalo díky Austinově střele od modré čáry. Těsný náskok Rytíři udrželi i při Keharově vyloučení a stav se nezměnil ani při závěrečné power play.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "Začátek jsme měli lepší, potom jak Boleslav srovnala, tak byla zase lepší ona. Ve druhé třetině jsme měli trochu štěstí a bylo pro nás strašně důležité srovnání na 2:2. Do třetí třetiny jsme pak šli s tím, že to chceme urvat. Měli jsme víc ze hry a zaslouženě jsme vyhráli. Podařilo se nám otočit období, kdy se nám nedařilo, vyhráli jsme tři zápasy a jsme teď rádi, že vůbec můžeme jít do posledního zápasu s tím, že máme o co hrát."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme nevstoupili dobře, Kladno nás přehrávalo a zaslouženě šlo do vedení. Od desáté minuty první třetiny se hra vyrovnala a dobře jsme sehráli přesilovou hru. První pasáž byla asi zasloužená plichta. Ve druhé třetině jsme byli lepší, dali jsme na 2:1 a mohli jsme zápas rozhodnout. Bohužel jsme nedali a pak jsme si nechali dát gól ze signálu na 2:2. Ve třetí třetině bylo Kladno lepší a o gól zaslouženě vyhrálo. Já jsem věděl, že to pro mě po zápase nemůže dopadnout dobře. Prohráli jsme, kdybychom vyhráli, tak by to byl konec Kladna. Jsem odsud a odehrál jsme tu skoro celou kariéru."

Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Redlich (O'Donnell, B. Nash), 35. Austin (Zikmund, P. Machač), 51. Jágr (Austin, P. Machač) - 15. L. Kašpar (A. Zbořil, Klepiš), 26. L. Kašpar (Lunter). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Pešek, Malý. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 4960.

Kladno: Brízgala - B. Nash, Austin, A. Lakos, Kehar, Zelingr, Barinka - Jágr, P. Machač, Zikmund - J. Strnad, Vampola, Melka - Redlich, Stach, O'Donnell - Hajný, T. Kaut, Š. Bláha. Trenéři: D. Čermák a Lidický.

Mladá Boleslav: Peters - Hrbas, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Hrdinka - Klepiš, A. Zbořil, Skalický - Cienciala, Jeglič, R. Zohorna - L. Kašpar, Bičevskis, Lunter - J. Stránský, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.