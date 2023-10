Aures: Cena zánovních ojetých vozů do září stoupla o pět procent na 679.000 Kč

Praha - Cena zánovních ojetých vozů do čtyř let stáří se ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila o pět procent na 679.000 Kč. Počet nabízených vozů v bazarech a inzerci klesl o 1000 na 56.000 aut. Proti roku 2021 se jejich množství snížilo o 10.000 kusů. Vyplývá to z analýzy trhu skupiny Aures Holdings.

Dynamika růstu cen podle provozního ředitele Auresu Petra Vaněčka zpomalila. Mezi lety 2021 a 2022 byl nárůst čtvrtinový, tedy o 130.000 korun, což kopírovalo dramatický pocovidový nárůst cen nových vozů. "V síti prodejen Mototechna pozorujeme stále silnou poptávku po zánovních autech. Výrazně vzrostla zejména ze strany firem a podnikatelů, kteří by v jiné situaci pravděpodobně volili spíš nové vozy. Těch je však stále nedostatek a jejich ceny rychle rostou,“ dodal.

Klesl počet inzerovaných zánovních aut dovezených z ciziny. Zatímco za devět měsíců předloňského roku to bylo 11.000 aut, letos pouze 7000, tedy zhruba 12 procent všech zánovních ojetin. Čtyřicet procent všech vozů představují roční ojetiny s necelými 20.000 kilometry na tachometru. Mírně klesla i nabídka dieselových a benzinových aut, zato o 20 procent přibylo hybridů. Počet nabízených elektromobilů se zdvojnásobil.

Nejvíce jsou mezi nabízenými zánovními vozy zastoupeny modely Škody Fabia, Octavia a Scala. Mezi elektromobily je to Škoda Enyaq.