Aukro: Češi stále investují do sběratelství, za vzácné mince dávají i miliony Kč

Praha - Češi nadále investují do sběratelství. Na největším českém aukčním portálu Aukro v srpnu vydražili sběratelské a starožitné předměty za zhruba 152 milionů korun, meziročně to byl nárůst o 18,5 procenta. Oblíbené jsou především vzácné mince, za které lidé dávají až miliony korun. Mezi desítkou nejzajímavějších vydražených předmětů v uplynulém měsíci se objevily také časopisy Čtyřlístek z roku 1969 nebo motocykl ČZ 250 Tourist vyrobený ve 30. letech minulého století. Vyplývá to z údajů Aukra, které společnost poskytla ČTK.

Dlouhodobý zájem je podle Pavla Krejčíře z Aukra o svatováclavské dukáty. Například za novoražbu svatováclavského desetidukátu z roku 2014 nový majitel v srpnu zaplatil přibližně 1,1 milionu korun. Novoražba svatováclavského pětidukátu ze stejného roku se prodala za 760.000 korun. Za částku o 10.000 Kč nižší získal vítěz aukce dvanáct mincí inspirovaných čínským lunárním rokem.

"Obliba investice do sběratelských mincí je nesporná. Za čtyři svatováclavské dukáty ražené v roce 2014 mincovou v Kremnici byl v průběhu léta nový majitel ochoten dát téměř tři miliony korun. Ještě před pár lety by člověk za tyto peníze kupoval pro investici nemovitost," uvedl Krejčíř. Silnou poptávku po vzácných mincí podle něj dokládá i projekt Numis Tria, který vytvořili tři zavedení obchodníci se sběratelskými a investičními mincemi.

Sběratelé českého komiksu Čtyřlístek se v srpnu na Aukru utkali o prvních pět čísel z roku 1969. Aukci sledovalo 64 lidí, přihazovalo jich osm. Vítěz za časopisy zaplatil 63.500 korun. Z kategorie sběratelských knih Krejčíř dále zmínil prodej knihy s gramofonovou deskou básníka a písničkáře Karla Kryla s názvem Z mého plíživota, nový majitel za ni zaplatil 35.000 korun.

Velký zájem vyvolala podle Krejčíře dále aukce jednoválcového motocyklu ČZ 250 Tourist, který se vyráběl v letech 1936 až 1939. Sledovalo ji 445 lidí, deset přihazovalo. Vítěz motocykl získal za 530.000 korun. "Původně se motocykl prodával za 5950 korun, ale to se bavíme o roku 1936, kdy bylo vyrobeno prvních 700 kusů z celkových 3200 kusů," dodal Krejčíř.

Aukro se zaměřuje na aukce i prodej a nákup za pevné ceny. Svou činnost portál zahájil v roce 2003, eviduje přes 4,5 milionu registrovaných uživatelů. Loni meziročně zvýšil obrat o 30 procent na 3,3 miliardy korun. Za sběratelské a starožitné předměty na něm lidé utratili zhruba dvě miliardy korun, proti roku 2020 o 36 procent více.