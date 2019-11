Augsburger Allgemeine: Prahu čeká horký protestní podzim

Berlín - Prahu čeká horký protestní podzim, je přesvědčen německý list Augsburger Allgemeine. Statisíce účastníků sobotního protestu na pražské Letné, kterým jde také o záchranu dědictví přelomového roku 1989, podle něj českému premiérovi Andreji Babišovi daly ultimátum.

"V zásadě jsou to samozřejmosti, co Mikuláš Minář požaduje," píše bavorský deník o požadavcích zakladatele spolku Milion chvilek pro demokracii a cituje jeho slova o tom, že politici nemají lhát a krást, ale mají respektovat pravidla demokracie. Pro Mináře i další účastníky demonstrace jsou to podle Augsburger Allgemeine existenciální otázky.

"Populistický premiér, tak zní jejich výtka, je zkorumpovaný, nerespektuje pravidla demokracie a tím ohrožuje dědictví sametové revoluce z roku 1989," vysvětluje čtenářům list, který také připomíná dění 17. listopadu před 30 lety.

Sám český premiér se ve svém projevu k výročí tehdejších události podle deníku snažil o to, aby vystupoval umírněně. "Přitom se však multimiliardář Babiš nezmínil, že se v té (porevoluční) době se svým zemědělsko-chemickým holdingem stal jedním z nejbohatších mužů střední Evropy, což doprovázely různé skandály," konstatuje deník.

V uplynulých letech se Babiš dostával opakovaně do hledáčku českých i evropských úřadů, připomíná Augsburger Allgemeine, který zmiňuje i kauzu Čapího hnízda, v níž bylo ale v Česku trestní stíhání pětašedesátiletého politika zastaveno. "Opozice pro to má jednoduché vysvětlení. Ministryně spravedlnosti (Marie) Benešová měla za kulisami tahat za nitky ve prospěch Babiše," píše list.

Právě její rezignaci nyní demonstranti požadují. Babiš si podle nich musí vybrat mezi kariérou v politice a vlastnictvím médií a holdingu Agrofert. Ten sice šéf české vlády začátkem roku 2017 převedl kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů, podle kritiků ho ale stále ovládá.

Pokud požadavkům demonstrantů nevyhoví, budou podle Augsburger Allgemeine protesty pokračovat. V Praze tak Minář a jeho kolegové startují horký podzim, míní list.