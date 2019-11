Audity odhalily pochybení ve třech sociálních zařízeních Prahy

Praha - Audity, které zadalo vedení hlavního města, odhalily závažná pochybení a mnohamilionové úniky peněz ve fungování tří zařízení sociálních služeb. Radní Milena Johnová (Praha Sobě) dnes novinářům řekla, že jde o Centrum sociálních služeb Praha (CSSP), domov Zvíkovecká Kytička na Plzeňsku a Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice na Děčínsku. U prvních dvou jmenovaných už rezignovali ředitelé. Magistrát podle Johnové zvažuje trestně právní postihy, podobně jako u Domova Svojšice na Kolínsku, kde už před časem kvůli auditu skončil ředitel a magistrát proti němu v nejbližších týdnech podá trestní oznámení.

Audity všech tří zařízení se týkaly loňského a předloňského roku. "Rozbory odhalily desítky milionů korun, které byly neefektivně využity," uvedla Johnová. Ředitel CSSP Tomáš Ján a ředitelka domova ve Zvíkovci Jana Česká podle radní rezignovali ke konci listopadu, město vedením zařízení pověřilo jiné zaměstnance a na místa vypíše výběrová řízení. V případě domova v Kytlici zatím radní odeslala ředitelce Janě Kollmanové vytýkací dopis a navrhla jí odebrat osobní ohodnocení.

Audit už magistrát nechal před časem zpracovat pro domov pro zdravotně postižené ve Svojšicích na Kolínsku, kde radní následně kvůli zjištěným pochybením odvolala ředitele Vítězslava Formana. Forman na ni následně podal žalobu, magistrát proti němu připravuje trestní oznámení. Johnová poté zadala další audity. "Chtěla jsem prověřit, jestli je to systémový problém, nebo náhodný exces v jednom zařízení. Výsledky v těchto třech zařízení bohužel ukázaly, že skutečně selhal systém kontroly," řekla.

Mezi pochybení, která audity odhalily, podle radní patří například čerpání peněz na vyšší počet zaměstnanců, než zařízení reálně zaměstnávala, a to v řádech milionů korun ročně. Týkalo se to dvou organizací, kde rezignovali ředitelé. Peníze navíc se rozdělovaly na osobních ohodnoceních. "Nedostatek personálu samozřejmě snižoval kvalitu péče, protože ta byla minimalizovaná, co to šlo," uvedla Johnová. Například v pražských azylových domech provozovaných CSSP se navíc obsazenost pohybovala kolem 60 až 70 procent, což umožňovalo vedení centra udržovat nižší počet pracovníků.

Podle radní se také objevovalo zneužívání pracovních aut ke služebním účelům a porušování předpisů o vypisování veřejných zakázek. V jednom zařízení podle nálezu vedení bez smlouvy pronajímalo část budovy kosmetickému salonu, do kterého navíc pořídilo zařízení za 100.000 korun, aniž prokázalo, že jeho služby využívali klienti. V dalším případě vedení zařízení úspěšně žádalo magistrát o odkup pozemku a stavbu nové budovy za více než 20 milionů, přestože disponovalo prázdným objektem. Tuto investici Johnová zastavila, uvedla.

Pověřená ředitelka magistrátu Zdena Javornická dostala od radní za úkol navrhnout změny na odborech kontrolní činnosti a na sociálním odboru. "S paní Javornickou jsem domluvená na tom, že navrhne lepší systém kontroly, který bychom chtěli připravit do konce kalendářního roku," uvedla Johnová. Dodala, že Javornická také zváží a navrhne případné postihy pro zaměstnance zařízení i magistrátu, včetně těch právních.