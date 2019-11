Audit UK zatím neobjasnil financování česko-čínských konferencí

Praha - Vnitřní kontrola účetnictví Univerzity Karlovy zatím neobjasnila, na co šly peníze od čínského velvyslanectví při sporném financování česko-čínských konferencí. Audit dosud nenašel žádný přesun peněz mezi univerzitou a čínskými úřady ani mezi školou a firmou akademika Miloše Balabána, která údajně peníze na akce od Číňanů dostala. Univerzita proto dnes odeslala zástupcům firmy výzvu, aby to vysvětlili. Obrátila se také na policii kvůli podezření ze spáchání podvodu. Na jednání akademického senátu UK to dnes řekl rektor školy Tomáš Zima. Konečné výsledky kontroly podle něj budou známy na začátku příštího roku.

Server Aktuálně.cz v říjnu napsal, že čínská ambasáda posílala peníze na česko-čínské konference na univerzitě firmě Středisko bezpečnostní politiky, kterou založil bývalý tajemník Česko-čínského centra UK Balabán. Podle serveru lhal, když tvrdil, že konference platí centrum samo. Například na zářijovou akci dali údajně Číňané zhruba 600.000 korun. Balabán v říjnu na funkci tajemníka rezignoval a spolu se dvěma pracovníky firmy má v lednu odejít i z Fakulty sociálních věd UK. Firma se na konci října přejmenovala na Multilateral Consulting & Analysis s.r.o. a Česko-čínské centrum UK Zima v reakci na kauzu zrušil.

Podle rektora zatím univerzitní audit nenalezl smlouvu s žádnou firmou, která se podle pracovníků správy Česko-čínského centra na pořádání konferencí podílela. Není tedy ani zřejmé, na co přesně se při pořádání akce letos použily peníze, které Číňani údajně na konferenci poslali Balabánově firmě. Podle dřívějšího vyjádření vlastníků společnosti šly peníze na úhradu přímých nákladů spojených s konferencí. Zástupci univerzity nyní vyzvali jednatele firmy, aby to vysvětlili.

Podle předběžných výsledků kontroly se nepřesunuly žádné peníze mezi univerzitou a Balabánovou firmou ani mezi školou a čínskými úřady. Audit zjistil, že škola nemá žádnou smlouvu s Čínou, její ambasádou či jinými institucemi s výjimkou některých čínských univerzit, řekl Zima. K pořádání letních škol Česko-čínským centrem zástupci rektorátu dosud nedostali od pracovníků správy centra všechny dokumenty, jak žádali, dodal rektor.

Mimořádný interní audit školy zkoumá hospodaření Česko-čínského centra UK od roku 2016 do konce letoška. Kompletní závěry z něj budou k dispozici na počátku roku 2020, sdělil rektor. Škola podle něj spolupracuje s policií, které podala podnět k vyšetřování kvůli podezření ze spáchání trestného činu podvodu.

Pro audit se rozhodla také Fakulta sociálních věd (FSV) UK, kde Balabán řídil Středisko bezpečnostní politiky, tedy pracoviště se stejným názvem jako měla firma. Akademický senát fakulty na svém nedávném zasedání vyzval děkanku Alici Němcovou Tejkalovou, aby zvážila reorganizaci tohoto střediska. Podobně jako už dříve rektor i senát FSV UK označil aktivity firmy a všech zaměstnanců střediska na fakultě za eticky neakceptovatelné. Se Zimou se shodl na tom, že by škola podle vývoje kauzy měla zvážit podání trestního oznámení pro podezření na podvod.