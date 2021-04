Audit návrhu plánu PPF spojit Monetu s jejími finančními firmami je hotový

Praha - Hloubková kontrola návrhu plánu skupiny PPF spojit Monetu Money Bank s jejími bankovními firmami, tedy s Air Bank, česko?slovenskou částí splátkové firmy Home Credit a se start-upem Benxy, je hotová. Moneta a PPF teď pracují na dohodě o ceně, za kterou se sloučení uskuteční. Tento návrh v následujících týdnech předloží akcionářům Monety na mimořádné valné hromadě. V České televizi to řekl ředitel Monety Tomáš Spurný.

Podstata plánu spočívá v tom, že by Moneta fúzovala se společnostmi PPF a za to by této finanční skupině zaplatila svými akciemi, čímž by se celkově PPF dostala k 57 procentům nově vzniklé společnosti. PPF má nyní podíl v Monetě zhruba 28 procent. Podíl získala i díky nabídce odkupu akcií za 80 Kč za jednu.

Případná akvizice by se mohla podle Spurného uskutečnit v létě, v prvních letech by měly fungovat souběžně obě značky. Uvažuje se o mixu obou značek, případně i o úplně novém názvu.

Skupina PPF investuje do mnoha odvětví, a to od finančních služeb, telekomunikací, nemovitostí, strojírenství až po biotechnologie. PPF ke konci prvního pololetí vlastnila aktiva za 44 miliard eur (zhruba 1,15 bilionu korun) a zaměstnávala celosvětově 98.000 lidí.

Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016. Jméno banky se tehdy změnilo z dřívějšího GE Money Bank v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Moneta je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.