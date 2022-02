Audit MF ohledně sociálních sítí Schillerové odhalil nejen chyby v odměňování

Praha - Zaměstnanci ministerstva financí, kteří tvořili obsah sociálních sítí předchozí ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), byli nestandardně placeni. Zároveň fungovali ve zvláštním režimu, kdy jejich každodenní agenda byla dominantně řízena bývalou ministryní financí. Zároveň videa a fotografie, které vytvořili, byly opakovaně a v některých případech i výlučně využívány na sociálních sítích, které nevlastnilo ani oficiálně nespravovalo ministerstvo. Vyplývá to z výsledků auditu, který zveřejnilo ministerstvo financí. Podle dřívějších informací médií v mediálním odboru ministerstva působili fotograf a kameraman, jejichž prací byla výroba snímků a videí na sociální sítě Schillerové. K věci se vyjádří ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Auditoři v této souvislosti doporučili stanovit pravidla pro vytváření, využívání a spravování videí a fotografií vytvořených zaměstnanci MF. Zároveň doporučili, aby všechny zaměstnance odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva standardně personálně řídil přímý nadřízený, kterým je vedoucí oddělení. Doporučení se týká i kontrol odměn.

Z auditu vyplývá, že jeden ze zaměstnanců byl na MF zařazen do 13. platové třídy a druhý do 14. třídy. "Jejich platové zařazení neodpovídalo vykonávané činnosti," uvádí audit. Navíc místo získali bez výběrového řízení a MF jim dovolilo provozovat i výdělečnou činnost mimo ministerstvo, přičemž podle dřívějších zjištění pracovali oba také pro hnutí ANO.

Z dokumentu dále vyplývá, že výše mimořádných odměn vyplacených oběma zaměstnancům v roce 2021 odpovídala výši mimořádných odměn vyplacených v roce 2021 ostatním zaměstnancům odboru. Zvláštní režim řízení zaměstnanců byl v rozporu s pracovním řádem MF, vyplývá z auditu. Část fotografií a videí pořízených v pracovní době dvěma zaměstnanci ministerstva se navíc podle auditu dostala na sociální sítě Schillerové.

"Za mě je to jednoznačné zneužití zdrojů ministerstva financí k vlastní sebeprezentaci. Výsledkem je ohromné množství fotek a videí, ke kterým nemá ministerstvo žádný přístup a které se v mnoha případech ani netýkají jeho agendy. A to vše za peníze každého z nás. Své předchůdkyni doporučuji vyvození okamžité politické odpovědnosti. Sám nyní v této věci zvažuji a nevylučuji další kroky," uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Dodal, že v současnosti jeho osobní účty na sociálních sítích nespravuje nikdo za peníze ministerstva financí. "A tak to samozřejmě i zůstane," uvedl.