Audit EK je podle Hamáčka pravý, Babiš podle Kalouska hraje o čas

Praha - Předběžný návrh auditu Evropské komise není podle vicepremiéra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka falzifikát. Hamáček to dnes uvedl poté, co předseda vlády a ANO Andrej Babiš označil materiál za pochybný, nepodepsaný a doručený podivným způsobem.

"Prostřednictvím diplomatické služby jsme verifikovali, že ten dokument je pravý," řekl Hamáček. Podle něj by dokument měla projednat vláda.

Babiše za jeho postoj k návrhu auditu zkritizoval také předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Premiér podle něj odmítáním závěrů předběžného auditu Evropské komise pouze oddaluje nevyhnutelný závěr. "Hrajete o čas a berete si Českou republiku a její občany jako rukojmí," prohlásil Kalousek na adresu Babišova tvrzení, že audit má destabilizovat Česko.

Kalousek také zpochybnil na základě předchozích verdiktů Babišovo tvrzení, že se žádné dotace pro Agrofert nebudou vracet. Podle Kalouska i finální verze zprávy bude znamenat, že Česko zaplatí za "konflikt zájmů a hamižnost" předsedy vlády.

"Můžete hrát o čas ještě několik měsíců, ale dobře víte, že to nemůže skončit bez ztráty květinky," uvedl Kalousek k výzvám členů vlády za ANO, že je třeba vyčkat až na oficiální překlad návrhu auditu, české stanovisko k němu a na finální verzi auditu.

Ty hmotné škody už neodvrátíme, ty se prostě staly, to rozhodnutí padne, my je budeme muset zaplatit a jen doufám, že je od Agforetu také vydobudeme zpátky," prohlásil Kalousek na adresu Babiše, který je podle něj "prokazatelný lupič evropských peněz". Babišovi i dalším ministrům za ANO vytkl, že svými autoritativními prohlášeními o údajné nepravdivosti auditu vyvíjejí nátlak na úředníky, jak musí napsat české stanovisko.

Kalousek také poznamenal, že auditoři EK a její právní servis budou zjištění posuzovat podle práva, a ne podle toho, "jak si přeje Babiš a Agrofert".

Babiš pokládá audit EK za útok na Česko a na české zájmy

Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně svého střetu zájmů za útok na Česko a na české zájmy a za destabilizaci Česka. Před poslanci dnes zopakoval, že se kvůli němu a jeho bývalé skupině Agrofert žádné evropské dotace vracet nebudou. Babiš trvá na tom, že ve střetu zájmů není.

"Takže ještě jednou: pochybný audit, útok na Českou republiku a znovu opakuji, že se nic vracet nebude," prohlásil Babiš v úvodu jednání dolní komory. V materiálu Evropské komise, byť jej zpochybnil, není podle něho žádný důkaz, že by jako premiér přidělování evropských dotací ovlivňoval. "Byl bych blázen, kdybych to dělal," řekl premiér.

Babiš, který využil svého přednostního řečnického práva, nadále tvrdí, že neporušil české ani evropské právní předpisy o střetu zájmů. Připomněl, že Agrofert vložil do svěřenského fondu, aby splnil český "lex Babiš". Návrh auditní zprávy podle premiéra stojí na absurdní konstrukci, když špatně vykládá české právo. "Evropský úředník pohrdá českými zákony," prohlásil. Opět se opřel do Pirátů a do organizace Transparency International, kteří se kvůli Babišovu střetu zájmů na Brusel obrátili.

Babiš také řekl, že za 15 let českého členství v unii Česko kvůli "korupci a machinacím" vracelo na dotacích asi 35 miliard korun a dalších 17,8 miliardy korun má zadržených. Nařkl z toho "tradiční politické strany".

Návrh auditní zprávy, který před víkendem zveřejnila média, uvádí, že Babiš má na Agrofert dál vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

"Jsem přesvědčen, že naši státní úředníci jsou tak odborně zdatní, že ochrání naše daňové poplatníky před těmito nesmyslnými nápady Evropské komie," řekl Babiš. Podle jeho informací text prověrky EK sepsali dva Češi a jeden Polák. Finální auditní zpráva by mohla být podle premiéra hotová do tří nebo čtyř měsíců.

Brabec:Tvrzení auditu, že jsem nadržoval chemičkám, je neslýchané

Za neslýchané a neuvěřitelné označil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) tvrzení v předběžném auditu Evropské komise, že nadržoval chemickému průmyslu. Argumentoval dnes před poslanci tím, že za jeho působení ve vládě dostaly chemické podniky z holdingu Agrofert unijní dotace v desetinásobně menší výši, než kolik obdržely za jeho předchůdců. K auditu se kriticky postavili i ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba za ANO).

Brabec uvedl, že po roce 2014 byly za jeho působení ve funkci ministra chemičkám z Agrofertu schváleny v rámci operačního programu Životní prostředí dva projekty v celkové výši 86 milionů korun. V předchozím období v letech 2007 až 2013 to byly projekty za 800 milionů korun, uvedl Brabec.

Ministr poukázal také na svůj projekt kotlíkových dotací pro statisíce domácností, na nějž bylo vyčleněno devět miliard korun, zatímco na ekologizaci chemického průmyslu zbyly tři miliardy korun.

Audit se zmiňuje o podpoře pro Lovochemii z holdingu Agrofert z Evropského fondu pro regionální rozvoj, na což zřejmě jako člen evropského obchodu s emisními povolenkami (EU ETS) neměla nárok. Lovochemie také podle auditu žádala o podporu pro technologické inovace a výzkum, ale nepřišla s žádnými novými věcmi ani výzkumem, jelikož vše už vyráběla nebo používala firma Duslo, která také patří pod Agrofert.

Ministerstvo i Státní fond životního prostředí podle pondělního prohlášení označily tvrzení v auditu za smyšlená. "Lze jen těžko uvěřit, že zveřejněné dokumenty jsou opravdu oficiálním výsledkem několikaměsíční práce auditorů Evropské komise," reagovala v pondělí mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Stejná slova dnes ve Sněmovně použil i premiér Andrej Babiš (ANO).

Schillerová varovala, že pokud by měl reakci na auditní zprávu psát ministr podle své politické příslušnosti, bylo by to naprosto nepřijatelným politickým vměšováním, které by poškodilo ČR. V zájmu ČR podle ní není ani to, kdyby chtěl někdo předjímat závěry definitivní auditní zprávy nebo příslušné kroky, které orgány podniknou. Není výjimkou, že auditoři Evropské komise návrh zprávy na základě připomínek upraví, zdůraznila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Některé části návrhu označila za nepřesné, zavádějící a nepravdivé.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že pokud někdo spekuluje o tom, že je všechno špatně, musí on bránit své úředníky, ale i české firmy. "Pokud bychom měli dále měřit takovým metrem, přijdeme o desítky miliard korun," řekl.

Babiš a část ministrů za ANO vystoupili před poslanci k předběžné prověrce EK díky přednostním řečnickým právům ještě před blokem, v němž poslanci navrhují změny programu schůze.

Poslanci ANO podpoří zařazení bodu o Babišově střetu zájmů

Poslanci hnutí ANO podpoří zařazení mimořádného bodu o možném střetu zájmů Babiše na dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Budou i hlasovat pro nějaké usnesení, řekl na tiskové konferenci před schůzí Sněmovny předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Na plénu vystoupí mimo jiné ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) nebo ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Dostálová chce hovořit o nastavení programového období Evropské unie či výběru dotovaných projektů. Závěry návrhu auditní zprávy Evropské komise (EK) o premiérově střetu zájmů nechce komentovat.

"Rozhodli jsme se, že jednoznačně podpoříme zařazení mimořádného bodu ke střetu zájmů pana premiéra na dnešní den a určitě budeme i hlasovat pro nějaké usnesení, a také i nějaké usnesení sami, nebo já konkrétně, navrhneme," řekl Faltýnek.

Dostálová chce před Sněmovnou zrekapitulovat nastavení programového období EU, roli řídících orgánů nebo systém výběru dotovaných projektů. Podle ní totiž někteří poslanci neví, o čem mluví, či jak je nastavený systém v České republice.

Doručení návrhu auditní zprávy EK podle ní bylo nestandardní. "Tentokrát zpráva přišla pouze v papírové podobě, stále zastoupení v Bruselu ji muselo naskenovat a poslat do ČR, nemá průvodní dopis, podpis a nejsou uvedeni adresáti. My vůbec nevíme, kdo se na zprávě podílel. Zpráva je v režimu důvěrné, to budeme velmi striktně cítit a já nebudu komentovat žádné závěry auditu v médiích," řekla Dostálová.

"Jako Národní orgán pro koordinaci připravujeme koordinační jednání se všemi auditovanými subjekty. Domluvíme se, jak a které nálezy auditního orgánu a kdo bude připomínkovat. Budou samozřejmě připomínky především od řídících orgánů," doplnila ministryně. "Povedeme velmi standardní postup, jako u všech auditních zpráv," uvedla.

Brabec věří, že ve Sněmovně "rozbije na atomy" tvrzení v návrhu zprávy o střetu zájmů, nadržování (chemickému) průmyslu či holdingu Agrofert. "Pokud jsme já, ale i resort ministerstva životního prostředí z něčeho nařčeni, tak mě to vytočilo a naštvalo z jednoduchého důvodu. Netýká se to jen mě, ale mnoha kvalitních, slušných lidí, kteří pracují na ministerstvu a Státním fondu životního prostředí a kteří vyklidili ten chlív, který tam zůstal po předchozích vládách," řekl.

Vládní ČSSD podpoří mimořádný bod k Babišově možnému střetu zájmů

Vládní sociální demokraté podpoří dnes ve Sněmovně mimořádný bod k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle místopředsedy ČSSD Ondřeje Veselého strana chce, aby se odpovědí na auditní zprávu Evropské komise (EK) k premiérově střetu zájmů zabýval také Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). V usnesení dnešní schůze má podle ČSSD také zaznít, že v případě, že bude stát muset vracet část dotací, peníze bude vymáhat po holdingu Agrofert.

Podle předsedy klubu ČSSD Jana Chvojky vedli poslanci vládní strany obsáhlou diskusi. Poznamenal, že je škoda, že Babiš neodpověděl na dotazy poslanců už v pátek, kdy se první zprávy o auditní zprávě Evropské komise objevily v médiích.

Předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že by odpověď na auditní zprávu měl projednat orgán Sněmovny. Vhodný by podle něj byl kontrolní výbor, jenž je pověřený tím, aby činnost kabinetu kontroloval a komunikoval s evropskými orgány. S tím, že by odpověď kontroloval NKÚ, Filip nemá problém.

Výzvu opozičních politických stran, aby odpověď vypracovali ministři, kteří nejsou odpovědní za dotčené resorty, považují komunisté za neústavní. "Pokud má konkrétní ministr konkrétní odpovědnost a my tu odpovědnost sejmeme, v tom případě jsme v situaci, kdy takový postup může kdokoli zpochybnit. Kdokoli z auditního orgánu může zpochybnit odpověď, protože bude chtít odpověď konkrétního odpovědného ministra," řekl Filip.

Babiš vložil své firmy kvůli zákonu o střetu zájmů v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle návrhu auditní zprávy EK má Babiš na Agrofert dál vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle návrhu zprávy vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Babiš není podle opozice schopen vyjednat dotace na příští období

Poslanci se dnes ve Sněmovně budou podle předsedy Starostů a nezávislých (STAN) Víta Rakušana mimo jiné ptát, jak vláda bude vyjednávat o dalším programovém období Evropské unie. Premiér Andrej Babiš (ANO) je podle něj vzhledem k podezření ze střetu zájmů zátěží, ze své pozice je ale logicky zodpovědný za jednání. Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila Babiš nebude schopen peníze na období do roku 2027 vyjednat. Exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) pak premiéra označil za lupiče evropských peněz.

V případě, že Babiš neodstoupí, bude TOP 09 iniciovat hlasování o nedůvěře kabinetu. Nynější situace je podle Pospíšila blamáží, která oslabuje pozici Česka v zahraničí a na trzích.

Před mimořádným bodem promluví podle informací opozice ve Sněmovně Babiš a další čtyři ministři hnutí ANO, řekl Rakušan po společném jednání lídrů opozičních stran. Už v pondělí avizoval projev ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Pospíšil v tomto ohledu mluvil o politicích Babišova bývalého holdingu Agrofert. Opozice, která během dne připraví usnesení, očekává útočné a ufňukané projevy a procedurální obcházení schůze ze strany ANO.

Opozice bude podle Rakušana vyžadovat reakci nejen předsedy vlády, ale také například ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). "Budeme se ptát na to, proč jsou z českých národních zdrojů, tedy z peněz českých daňových poplatníků, nadále vypláceny peníze pro holding Agrofert. Budeme se ptát, zda ministerstvo financí zaujme nějakou jasnou taktiku a strategii v tom, jestli bude po holdingu Agrofert na základě těchto zjištění chtít finanční prostředky do státního rozpočtu vrátit zpět," poznamenal předseda STAN.

Dotazy chce opozice položit také předsedovi poslaneckého klubu KSČM a předsedovi dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Pavlu Kováčikovi. "Budeme se ptát, proč i na této bázi stále plynou finanční prostředky do holdingu Agrofert, když je jasně vysloveno podezření na premiéra ve střetu zájmů," doplnil Rakušan. Ze SZIF bylo holdingu Agrofert od roku 2012 do letošního dubna vyplaceno zhruba 6,52 miliardy korun.

Opoziční poslanci si podle Rakušana neumí představit, že Babiš může být osobou, která bude za Česko vyjednávat programovací období let 2021 až 2027. "Neradi bychom dopustili, aby on svou kauzou potenciálně přivodil další nebezpečí, a to, že do ČR finanční prostředky půjdou v omezeném množství, anebo že on prostě a logicky pro Evropskou komisi nemůže být důvěryhodným partnerem do diskuse," uvedl.

Kalousek poznamenal, že zpráva, podle které je Babiš ve střetu zájmů, a Agrofert by tak měl vrátit část dotací, je sice pouhým návrhem, nemyslí si ale, že by doznala radikálních změn. "Nepamatuji si, že by se nějaké zemi v konečném rozhodnutí podařilo nálezy zvrátit na sto procent," uvedl.

Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného by měl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) kontrolovat zprávu, kterou vypracuje vláda či ministerstvo jako odpověď na auditní zprávu EK. K dispozici by ji podle něj měla dostat i Sněmovna. Na vyjádření má Česko dva měsíce. "Pokud skutečně existuje zjevný střet zájmů, budeme znovu požadovat, aby Česká republika zastavila vyplácení dotací z národních zdrojů," doplnil Výborný. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše musí být česká odpověď na návrh auditní zprávy EK vypracována "nezávisle a transparentně". Možností podle něho je, že by text zkontroloval sněmovní výbor pro evropské záležitosti nebo kontrolní výbor.

Společným usnesením chce opozice vyzvat české úřady, aby přerušily proplácení projektů z EU společnostem, které jsou spravovány ve svěřenských fondech, jejichž beneficientem je člen vlády, sdělili Piráti v tiskové zprávě. Pirátská strana podle Bartoše navíc žádá, aby úřady zveřejnily údaje o tom, kolik peněz Agrofert od státu dostal na dotacích, veřejné podpoře, veřejných zakázkách a investičních pobídkách.

MPO prověřuje čtyři projekty z holdingu Agrofert za 250 mil. Kč

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) prověřuje kvůli auditní zprávě Evropské komise čtyři projekty holdingu Agrofert v hodnotě zhruba 250 milionů korun. Proplacená částka činí zhruba 100 milionů, řekl dnes ČTK ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). U jednoho z projektů podle Havlíčka ale unijní auditoři chybovali. Čtyři projekty spadají do let 2015 až 2017, kdy se ve střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) mohlo postupovat podle českého výkladu práva, dodal Havlíček. O jaké projekty jde, ministr neuvedl.

Úřad má podle Havlíčka také potvrzení ministerstva spravedlnosti, že u všech projektů se postupovalo v souladu s právem. Výsledek současného prověřování na MPO bude podle Havlíčka znám do dvou měsíců.

Babiš vložil své firmy včetně Agrofertu kvůli zákonu o střetu zájmů v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle návrhu auditní zprávy EK, který v pátek zveřejnila média, má Babiš na Agrofert dál vliv a současně jako předseda vlády ovlivňuje i použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle návrhu zprávy vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Od loňského srpna platí nová unijní pravidla o střetu zájmů.

"Na čtyřech subjektech se udělal rychlý pohled na věc a z těch čtyřech oblastí se zjistilo, že u jedné udělal chybu audit EK, protože si nevšiml, že projekt nebyl v režimu emisních povolenek. Tím pádem má na to nárok," řekl Havlíček. Dodal, že jde o technikálii, která se vysvětlí, u dalších třech projektů je jejich posuzování otázkou výkladu. Havlíček je ale přesvědčen, že interpretace hodnotitelů z MPO, nehledě na to, o jakou šlo firmu, byla správná.

"Bohužel auditní zpráva z EK začala dříve chodit po sociálních sítích, než se dostala k jednotlivým ministrům. Ačkoliv se jedná o zprávu důvěrnou, která má indikovat nějaký stav, na který se má vytvořit smysluplná oponentura, se zpráva totálně zmarketovala," řekl Havlíček.

Havlíček už v pondělí v pořadu ČT Události, komentáře zmínil, že resort průmyslu se v minulosti potýkal s vysokou chybovostí projektů, proto mu byla pozastavena částka až do 19 miliard korun. To ale podle ministra nesouvisí s aktuálním návrhem auditní zprávy EK. Havlíček předpokládá, že tuto částku EK zpětně proplatí. Záležitost se táhne přes rok.