Audi chce vyhrát Rally Dakar s elektrickým autem. Angažovalo špičkové jezdce

Mnohonásobní vítězové minulých ročníků nejtěžšího závodu na světě, tedy Stéphane Peterhansel a Carlos Sainz, budou společně s Mattiasem Ekströmem sedět za volanty továrních speciálů Audi během příštího ročníku Rallye Dakar.

Automobilka se čtyřmi propojenými kruhy ve svém logu se netají svým úmyslem v co možná nejkratší době vyhrát tento závod v absolutní klasifikaci. To tedy znamená, že by muselo také porazit speciály značek Toyota či Mini.

Dakarské Audi však rovněž poveze ve svých útrobách spalovací agregát. Ten ovšem bude mít pouze roli “výrobníku” elektřiny pro dva elektromotory pohánějící dvě nápravy vozu.

Přesné technické specifikace zatím známy nejsou, protože FIA musí ještě upřesnit některé regule týkající se těchto automobilů, ale v prakticky finální podobě by se speciál Audi měl představit v červenci během festivalu v anglickém Goodwoodu. Vzhled se nemá příliš lišit od klasických speciálů, které v posledních letech závodily na Dakaru v kategorii automobilů.

Poté bude zahájen intenzivní testovací program.

Audi při konstruování tohoto vozu využilo své zkušenosti z účinkování v seriálu elektrických formulí a také okruhových závodů DTM. Pohonné elektromotory by měly být více méně převzaté právě z Formule E, naopak efektivní spalovací motor vychází z pohonné jednotky pro automobil závodící v DTM.

Třetí elektromotor v útrobách bude sloužit výhradně pro dobíjení vysokonapěťové baterie. I tu si chce Audi vyvinout samo.

