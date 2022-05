Atmosféra po vítězném derby je diametrálně lepší, řekl před finále poháru Horňák

Praha - Díky nedělnímu vítěznému derby 2:1 na hřišti Slavie v závěrečném duelu ligové sezony je podle dočasného trenéra fotbalistů Sparty Michala Horňáka atmosféra v týmu před středečním finále domácího poháru proti Slovácku výrazně lepší. Vicemistr Evropy z roku 1996 se plně soustředí na poslední zápas ročníku a myšlenkami na to, zda by na Letné mohl jako trenér pokračovat, se vůbec nezaobírá.

Sparta před derby nevyhrála v lize třikrát po sobě a minulou středu doma podlehla právě Slovácku 1:2. "Atmosféra po vítězném derby je diametrálně lepší. Když se vyhraje, jde se snáz na hřiště, líp se vstává a jde se s úsměvem do práce, navíc se do ní těšíte víc. Nechceme před finále nic podcenit, děláme všechno, abychom zápas zvládli a vyhráli," řekl Horňák na tiskové konferenci v tréninkovém centru Sparty na Strahově.

Mužstva se ujal minulé pondělí po odvolání Pavla Vrby, do té doby vedl druholigový sparťanský B-tým. Horňák si roli dočasného trenéra Pražanů vyzkoušel už před třemi lety. Nezabývá se ale tím, co bude následovat po duelu se Slováckem.

"Jsem tady jenom týden. Čas a veškerou energii plně věnuju herní stránce a týmu. Snažím se udělat všechno pro to, abychom zítřejší zápas zvládli. Nemám ani opravdu myšlenky na to, abych přemýšlel dál. Všechno se začne řešit po zítřejším zápase, ať to dopadne jakkoli. Nějaké myšlenky, co bude dál, vůbec neřeším. Teď se jenom soustředím na tým," uvedl dvaapadesátiletý vsetínský rodák.

Po příchodu z rezervy k A-týmu se mu překvapivě lépe spí. "Nevím, jak je to možné. Dřív se budím. Nebudu zabíhat do detailů, ale usínám úplně normálně, což se taky divím. Času tady ale trávím mnohem víc než u 'béčka'. Když jsme odtrénovali, kolem druhé třetí jsem odcházel. Teď odtrénujeme a odcházím v sedm osm. Práce je opravdu hrozně moc. Nechceme nic podcenit," prohlásil Horňák, který se Spartou jako hráč vybojoval 10 titulů.

Zamlouvá se mu spolupráce s mladými hráči. "Většinu kluků znám z mládežnických kategorií. Tolik mladých hráčů a odchovanců tu dřív nebylo, za mě určitě ne. Pokud talenty máme a pokud mají kvalitu, určitě bychom měli jít touto cestou. Cítím, jak dýchají pro Spartu a chtějí úspěch. Cítím na nich tu motivaci," konstatoval někdejší hráč Chebu, Lince nebo Opavy.

Finále poháru se odehraje v Uherském Hradišti. V původním termínu 4. května muselo být utkání odloženo kvůli silnému dešti a nezpůsobilému terénu.